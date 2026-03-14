به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی، نسبت به هرگونه اقدام خلاف قانون در ایام پایانی سال و مراسم چهارشنبه‌سوری هشدار داد.

وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و هموطنان عزیز در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی که موجب تأثر و توجه مردم ولایی و شهیدپرور استان شده است، ضرورت دارد همه شهروندان بیش از گذشته نسبت به حفظ آرامش و امنیت عمومی اهتمام داشته باشند.

دادستان همدان افزود: بر اساس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری، توزیع و استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

وی تأکید کرد: همچنین هرگونه تجمع و اقدام اشخاص در شرایط فعلی، خلاف اخلاق و نظم عمومی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه باشد.

دکتر عباس نجفی تصریح کرد: از این رو هرگونه اقدام خلاف ضوابط قانونی در ایام پایانی سال و مراسم چهارشنبه‌سوری ممنوع است و با عاملان آن با قاطعیت و با در نظر گرفتن شرایط حاکم، برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان در پایان تاکید کرد: ضابطان قضایی مکلفند نسبت به رصد فضای مجازی و حقیقی اقدام کرده و از شکل‌گیری هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت عمومی جلوگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، با عاملان برخورد قانونی لازم صورت گرفته و موضوع جهت رسیدگی به مقامات قضایی گزارش شود.