ویتامین هایی که برای کاهش استرس و اضطراب مفیدند

خبرگزاری مهر - گروه سلامت: در دنیای امروز، با افزایش فشارهای روانی، استرس‌های محیطی، و سبک زندگی نادرست، سلامت مغز و سیستم عصبی به یکی از دغدغه‌های اصلی افراد تبدیل شده است. عملکرد بهینه مغز نه‌تنها بر حافظه و تمرکز تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کیفیت خواب، وضعیت روحی و سلامت کلی بدن نیز مؤثر است. در این راستا، استفاده از کپسول تقویت مغز و اعصاب به‌عنوان یک راهکار مکمل، به حفظ و بهبود عملکرد سیستم عصبی کمک می‌کند. این مکمل‌ها معمولاً حاوی ترکیباتی هستند که به بهبود عملکرد شناختی، تقویت حافظه، کاهش استرس و پیشگیری از بیماری‌های عصبی کمک می‌کنند.

مغز زمانی میتواند بهترین عملکرد را داشته باشد که خون و اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت کند. جالب است بدانید که مغز در حالت استراحت، تنها 15 درصد از خون پمپاژ شده از قلب را دریافت می‌کند. از این رو ویتامین‌ها با تاثیر بر عملکرد مغز، به رسیدن خون و اکسیژن مناسب به آن کمک می‌کنند.

در نتیجه کمبود ویتامین در برنامه غذایی روزانه، خطر ابتلا به سکته مغزی را افزایش می‌دهد. انتقال‌ دهنده‌های عصبی، مولکول‌های شیمیایی هستند که وظیفه انتقال پیام‌ها بین سلول‌های عصبی را بر عهده دارند.

نقش ویتامین‌ها در سرعت انتقال پیام‌های عصبی

سرعت مناسب در ارسال اطلاعات عصبی بسیار مهم است. مصرف صحیح ویتامین ها تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مغز و انتقال اطلاعات عصبی دارد. سرعت ارسال اطلاعات عصبی به طور مستقیم وابسته به عملکرد میلین عصبی است که به عنوان یک پوشش، نقش مهمی در انتقال سریع اطلاعات عصبی ایفا می‌کند.

کپسول های تقویت مغز و اعصاب مکمل‌هایی هستند که با هدف بهبود عملکرد مغز، تقویت حافظه، افزایش تمرکز، کاهش استرس و اضطراب و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون تولید شده‌اند. این مکمل‌ها معمولاً حاوی ترکیباتی مانند ویتامین‌ها، مواد معدنی، گیاهان دارویی و اسیدهای چرب ضروری هستند که به سلامت سیستم عصبی کمک می‌کنند.

کپسول تقویت مغز و اعصاب چیست؟

انواع مختلفی کپسول تقویت مغز و اعصاب وجود دارد. کپسول‌های شیمیایی تقویت‌کننده مغز و اعصاب معمولاً حاوی ترکیباتی مانند ویتامین‌های گروه B (B۶، B۱۲، فولیک اسید)، ویتامین E، ویتامین D و مواد معدنی مانند منیزیم و روی هستند. این ترکیبات به بهبود عملکرد سیستم عصبی، تقویت حافظه و کاهش علائم افسردگی و اضطراب کمک می‌کنند. برخی از این کپسول‌ها ممکن است حاوی ترکیباتی مانند آنتی‌اکسیدان‌ها و اسیدهای چرب امگا-۳ باشند که با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، به پیشگیری از بیماری‌های عصبی کمک می‌کنند.

ال-تیروزین (L-Tyrosine) یک آمینواسید مهم است که نقش زیادی در سلامت مغز و سیستم عصبی دارد. این آمینواسید به عنوان پیش‌ساز برای ساختن ناقل‌های عصبی مهمی مثل دوپامین، نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین عمل می‌کند. این ناقل‌های عصبی در تنظیم خلق و خو، تمرکز، انگیزه و واکنش‌های استرس نقش کلیدی دارند. با این حال، مصرف ال-تیروزین باید با دقت و در صورت نیاز با مشورت پزشک یا متخصص تغذیه باشد، چون دوزهای بالا ممکن است عوارضی به همراه داشته باشد یا با برخی داروها تداخل ایجاد کند.

ویتامین D و جلوگیری از اختلالات عصبی

بسیاری از افراد تا نام ویتامین D به زبان می‌آید به یاد نور خورشید و سلامت سیستم ایمنی و استخوان‌ها می‌افتند؛ اما جالب است بدانید ویژگی‌های این ویتامین فراتر از این موارد محدود است و مصرف آن می‌تواند در سلامت قلب و عروق و عضله‌ها نیز موثر باشد.

ویتامین D نقش مهمی در آرامش اعصاب و بهبود افسردگی دارد؛ بر اساس مطالعات انجام گرفته در مورد ارتباط این ویتامین و افسردگی شاهد آن هستیم که برخی از گیرنده‌های مغز، گیرنده‌های این ویتامین می‌باشد و می‌توان به این نتیجه رسید که ویتامین D در مغز عمل می‌کند و این گیرنده ها در مناطقی از مغز وجود دارند که رابطه مستقیمی با افسردگی و اعصاب دارد.

این ویتامین بر روی ترشح مواد شیمیایی به نام مونوآمین همچون سروتونین و نحوه کار آن در مغز تاثیر می‌گذارد؛ بسیاری از افراد مونوآمین را به عنوان داروی ضد افسردگی می‌شناسند به همین دلیل مصرف ویتامین D می‌تواند تا حد زیادی در درمان افسردگی و آرامش اعصاب تاثیرگذار باشد.

منیزیم برای آرامش اعصاب

منیزیم یک ماده معدنی بسیار مهم و ضروری برای ایجاد آرامش و بهبود اضطراب و استرس در بدن است؛ کمبود این ماده معدنی در بدن منجر به افسردگی استرس و اضطراب می‌شود به همین دلیل آرامش اعصاب را از بین می‌برد.

افرادی که رژیم غذایی صحیح و سالمی ندارند، غذاهای فرآوری شده و کربوهیدرات، نمک و کافئین بیش از حد استفاده می‌کنند حتماً با کمبود منیزیم روبرو خواهند شد به همین دلیل مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم یا قرص منیزیم می‌تواند منجر به عدم کمبود منیزیم در بدن شود.

ویتامین B6، ویتامینی برای تیک عصبی

ویتامین B6 (پیریدوکسین) باعث آرامش اعصاب می‌شود. این ویتامین در فرآیندهای متابولیکی مختلفی نقش دارد، از جمله ساخت نوروترانسمیترهایی مانند سروتونین، که در کنترل وضعیت مزاجی و آرامش اعصاب مؤثر هستند. علاوه بر این، ویتامین ب6 در ساخت هورمون‌هایی نیز که نقش در کنترل استرس و اعصاب دارند، مشارکت دارد.

ویتامین A و تاثیر آن در اعصاب

یکی از مهم‌ترین خواص مصرف ویتامین A دریافت آنتی اکسیدان‌های قدرتمند است که از ورود رادیکال‌های آزاد به بدن جلوگیری نموده و مانع آسیب می‌شوند؛ هرچند که ویتامین A را برای سلامت بینایی می‌شناسند اما جالب است بدانید بدن این ویتامین محلول در چربی را به اسید رتینوئیک تبدیل کرده که بر رونویسی ژن تاثیرگذار است.

قرص ویتامین A به افزایش آنزیم‌هایی کمک می‌کند که انتقال دهنده‌های عصبی همچون دوپامین و گیرنده‌های آن را تولید می‌کنند به همین خاطر مصرف این ویتامین یکی از راهکارهای ساده برای بهبود خلق و خو، تقویت حافظه، آرامش اعصاب و یادگیری می‌باشد.

نحوه مصرف کپسول تقویت مغز و اعصاب

برای کسب بهترین نتیجه و بهره‌مندی کامل از فواید کپسول های تقویت کننده مغز و اعصاب، رعایت روش درست مصرف و نکات مهم پیرامون آن بسیار حائز اهمیت است.

مصرف نادرست یا بی‌توجهی به دوز و ترکیبات می‌تواند اثرگذاری مکمل را کاهش داده یا حتی باعث بروز عوارض ناخواسته شود. در جدول زیر، اصول و نکات کلیدی برای مصرف صحیح این کپسول‌ها را مرور می‌کنیم تا بتوانید با اطمینان و ایمنی کامل از آن‌ها استفاده کنید.

تداخل دارویی کپسول تقویت مغز و اعصاب با داروهای دیگر

برخی از مکمل های تقویت‌کننده مغز و اعصاب ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته باشند. برای مثال، مصرف همزمان مکمل‌های حاوی ویتامین B۶ با داروهای ضدتشنج می‌تواند منجر به کاهش اثر بخشی دارو شود. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از مصرف هر نوع مکمل با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

هر یک از افراد شرایط منحصر به فرد بدنی، تغذیه‌ای و فعالیت خود را دارند به همین دلیل مصرف ویتامین در آنها کاملاً متفاوت است و به همین خاطر مصرف بیش از حد یک نوع ویتامین می‌تواند کاملاً نتیجه عکس داشته و مشکلات زیادی را برای بدن به بار آورد؛ بهتر است برای مصرف ویتامین و رسیدن به آرامش اعصاب از یک متخصص کمک بگیرید.

تنها مصرف ویتامین منجر به آرامش اعصاب نمی‌شود به همین دلیل بهتر است در کنار مصرف ویتامین‌ها با مشورت پزشک، اقداماتی همچون ورزش، مدیتیشن، ریلکسیشن، خواب و استراحت کافی و … را نیز داشته باشید تا سلامت روحی و روانی خود را افزایش دهید.

به هیچ وجه تنها از ویتامین‌ها برای درمان مشکلات عصبی و افزایش آرامش اعصاب استفاده نکنید؛ به یاد داشته باشید که مصرف ویتامین و تاثیرگذاری آن به سرعت نبوده و ممکن است تا چندین هفته یا حتی چندین ماه به طول بیانجامد.

در کنار مصرف ویتامین انجام تکنیک‌های مدیریت استرس عاطفی و کمک گرفتن از یک روانشناس و مشاور در جهت رفع اختلالات عصبی همچون استرس، اضطراب و افسردگی می‌تواند تا حد زیادی روند رسیدن اعصاب به آرامش را سرعت بخشد.