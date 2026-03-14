چمران: حضور نیروهای امدادی در لحظات اول، قوت قلب مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در بازدید از نقاط آسیب‌دیده پایتخت در منطقه ۴ تهران اعلام کرد: آسیب‌هایی که مردم در جنگ رمضان دیدند قابل جبران نیست اما حضور و همدلی شهرداری با مردم در لحظات اولیه اصابت‌ها منجر به همدلی و تسکین است.

وی افزود: کار شهرداری این روزها ارزشمند است و از خدا می‌خواهیم به آنها قدرت و قوت بدهد تا خدماتشان را بهتر ارائه کنند و دشمن صهیونی آمریکایی هم هرچه سریعتر نابود شود.

چمران اظهار کرد: همانطور که داغدار رهبر شهید هستیم، داغدار مردم عزیز هم هستیم و از خدا برای امت مسلمان آرزوی پیروزی داریم.