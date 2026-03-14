شهادت ۱۲ پزشک و امدادگر در حملات صهیونیست ها به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه اعلام کرد که ۱۲ نفر از کادر پزشکی این کشور در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرد که یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی، مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در شهرک برج قلاویه در منطقه بنت جبیل واقع در استان نبطیه را هدف قرار داد که منجر به شهادت ۱۲ پزشک، امدادگر و پرستار شد.

این وزارتخانه افزود: این آمار اولیه است و عملیات نجات و جستجو برای خارج کردن سایر مفقودین از زیر آوار ادامه دارد.

وزارت بهداشت لبنان حمله رژیم صهیونیستی به یک مرکز پزشکی را محکوم و تأکید کرد که این حمله موشکی با تمام قوانین بین‌المللی بشردوستانه در تضاد است.

این بیانیه افزود که تجاوز مذکور، دومین حمله به کادر پزشکی در عرض چند ساعت است و عصر جمعه نیز در حمله هوایی ارتش صهیونیستی، دو امدادگر در شهرک الصوانه در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد که در حادثه‌ای جداگانه، پنج نفر دیگر در پی حمله هوایی اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان به شهادت رسیدند و پنج شهروند نیز زخمی شدند.

این حمله هوایی در محله الراهبات در شهر نبطیه انجام شد و بر اساس آمار اولیه، ۵ شهروند لبنانی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.