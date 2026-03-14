۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

تمام جوایز قهرمانان ملی و جهانی هیئت اسکیت استان اصفهان واریز شد

اصفهان- رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان با توجه به شرایط خاص کشور گفت:تمام جوایز قهرمانان ملی و جهانی این هیئت واریز شد.

شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری هیات اسکیت استان اصفهان همچون سالهای گذشته خوش درخشید، اظهار کرد: از ۳۲ نفر اعزام بین المللی قهرمانان اصفهانی موفق به کسب ۱۲ مدال خوش رنگ در مسابقات قهرمانی جهان چنگدو چین ، جام جهانی میلان ایتالیا و قهرمانی آسیا کره جنوبی و جام جهانی رولبال دبی ، در رشته های اسکیت فری استایل، اسکیت رولبال ، اسکیت هاکی شدند.

به گفته وی، همچنین در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر تیم استان اصفهان تمام مدالهای طلای مسابقات در بخش دختران و پسران را کسب کرد و در هر دو بخش مجموعا با دو مدال طلا یک نقره و یک برنز به قهرمانی کشور دست یافت؛ همچنین در مسابقات ملی جهانی هیات اسکیت استان اصفهان سه نماینده به عنوان مربی تیم ملی داشت.

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان افزود: ورزشکاران هیات اسکیت استان اصفهان همچنین در عرصه های ملی بیش از ۳۰۰ مدال کشوری در سال ۴۰۴ کسب کردند .

اکبری اظهار کرد: در سال ۴۰۴ در مجموع ۱۰ میلیارد ریال کمک و جوایز از سوی هیات اسکیت استان اصفهان به قهرمانان هیات اسکیت استان اصفهان تخصیص داده شده است که مرحله آخر این جوایز نقدی به ارزش پنج میلیارد ریال امروز به حساب قهرمانان مذکور واریز شده است .

وی از حمایتهای مجید هنرجو رئیس سابق فدارسیون اسکیت، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و مهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در سال جاری از جامعه اسکیت استان اصفهان تقدیر و ابراز امیدواری کرد: پس از پیروزی کشور عزیزمان در جنگ تحمیلی مجدد قهرمانان ورزشی کشورمان به ویژه قهرمانان اسکیت بتوانند در میادین بین‌المللی پرچم کشور عزیرمان را به اهتزاز در بیاورند .

