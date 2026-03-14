به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پانزدهمین روز جنگ تحمیلی رمضان در رابطه با تمهیدات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: از طرف اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور در راستای حضور حماسی مردم در روز قدس تشکر داشته باشم که البته رئیس جمهور در متن توییت خود نیز بر این نکته تاکید داشتند.

مردم روز قدس را به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردند

وی افزود: در همه کشورهای دنیا زمانی که بمباران صورت می‌گیرد مردم به پناهگاه‌ها می‌روند، اما مردم ایران در راستای رساندن صدای خود به جهانیان در زیر بمباران‌های دشمن همچنان در خیابان‌ها حضور داشتند و روز قدس را به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردند.

مهاجرانی با بیان آنکه مردم با حضور شبانه خود در میادین و خیابان‌ها نشان دادند که پای کار کشور ایستادند، در خصوص حملات دشمن به مناطق غیرنظامی، اظهار کرد: ۴۲ هزار و ۹۱۴ واحد غیر نظامی آسیب دیده است که ۳۶هزار و ۴۸۹ واحد مسکونی بوده است و از این تعداد، ۱۰ هزار واحد در استان تهران بوده است و در عین حال ۶۱۷۹ خود تجاری نیز آسیب دیده است. همچنین تعداد شهدای زن ۲۲۳ شهید و تعداد مصدومین زن کشورمان در این جنگ تاکنون ۲۷۲۹ مصدوم است .

سخنگوی دولت ضمن تشکر از کادر درمان که در جهت بهبود مجروحین و مصدومین در تلاش هستند، بیان کرد : ۴۳ واحد از پایگاه‌های اورژانس کشور آسیب دیده است و سه واحد به صورت کامل تخریب شده است. آمبولانس‌های آسیب دیده کشور ۳۲ دستگاه است که پنج دستگاه آن به صورت کامل تخریب شده است. همچنین اتوبوس آمبولانس آسیب دیده کشور دو دستگاه است و مراکز درمانی آسیب دیده ۳۵ واحد است و واحدهای بهداشتی آسیب دیده نیز ۱۵۲ واحد می‌باشد و تعداد شهدای سلامت نیز بالغ بر ۱۶ نفر می‌باشد.

۱۲۰ مدرسه آسیب جدی دیده است؛ حمله پهپادی به کمپ گردشگری خانوادگی در قشم

سخنگوی دولت در ادامه تشریح آسیب‌های وارد شده به مراکز غیرنظامی خاطرنشان کرد: ۱۲۰ مدرسه آسیب جدی دیده است و تعداد شهدای معلم و دانش آموز بالغ بر ۲۰۶ نفر است. در ادامه حملات کور دشمن به مناطق مختلف شاهد یک حمله به روستایی در بوئین زهرا و نیز حمله پهپادی به کمپ گردشگری خانوادگی در جزیره قشم بودیم. همچنین آسیبی به برج آزادی بودیم که بنا به اعلام بنیاد رودکی و در پی حملات وحشیانه دشمن در پیرامون میدان آزادی مجموعه خساراتی وارد شده است. همچنین آسیبی به مجموعه تاریخی چوگان و سوارکاری شهدا یا همان فرح آباد که یکی از شاخص‌ترین نمادهای ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو بودیم .

سخنگوی دولت در مورد اقداماتی که دولت صورت در این ایام دفاع انجام داده است ، خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه ما شاهد حمله به زیرساخت‌های شهری بوده و مدیریت آسیب‌ها را داشتیم که البته به سرعت زحمت‌کشان و مهندسین، تکنیسین‌ها و همه فعالین صنعت آب و برق دست به کار شدند، در ۲۲۹ نقطه از شبکه برق آسیب دیده بودیم. اصلاحات به سرعت صورت گرفت و شاهد برقراری انرژی برق در شبکه بودیم تا شهروندان ما آسیب کمتری را از تبعات جنگ داشته باشند.

اسکان ۱۰۰۰خانوار در ۱۲مجموعه اقامتی

مهاجرانی اظهار کرد: در راستای ارائه خدمت به شهروندان، شهرداری تهران اعلام کرد که حدود ۱۰۰۰ خانوار که در قالب بیش از ۳۰۰۰ نفر هستند، در اماکن اقامتی در ۱۲ مجموعه اقامتی اسکان داده شدند. همین‌طور ساعت کار مترو تا ساعت ۲۴ افزایش پیدا کرده و حمل‌ونقل اتوبوسرانی تندرو یا همان بی‌آرتی و مترو به صورت رایگان شده است و میادین میوه و تره‌بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر و فروشگاه‌های شهروند از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ بعدازظهر به صورت یکسره ارائه خدمت دارند.

وی ادامه داد: اقدام خوبی انجام شد در راستای ثبت ملی مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان سندی بر مظلومیت مردم دانش‌دوست ایران که دانش‌آموزان ما در مدرسه به شهادت رسیدند. این جزء اقدامات ارزشمندی بود که در راستای ثبت این موضوع و احقاق حقوق ملت صورت گرفت.

سخنگوی دولت در خصوص حوزه‌های اقتصادی عنوان کرد: اطلاعیه‌ای را وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده و در مورد حوزه ترخیص و تأمین کالاها توضیح داده است که پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صورت گرفته است. در حوزه بیمه نیز شرکت‌های بیمه‌ای پوشش خطر جنگ برای انواع بیمه‌نامه‌ها را فعال کردند و خسارات به سرعت و بدون تأخیر در حال پرداخت است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده است که مهلت ارسال دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شده و مدت جدید متعاقباً اعلام خواهد شد و لذا مؤدیان نگرانی در این زمینه نداشته باشند. وزارت نفت در خصوص تأمین بنزین اعلام کرده است که با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته و تدابیری که اندیشیده‌شده، ان‌شاءالله هموطنان با مشکلی مواجه نخواهند شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: سازمان برنامه و بودجه با توجه به نظم بودجه خوبی که از ابتدای استقرار دولت در دستور کار داشته ، موفق شده است که یارانه‌ها، حقوق کارمندان و بازنشستگان را حسب دستور و تأکید آقای رئیس‌جمهور پیش از موعد مقرر پرداخت کنند. همین‌طور دولت برنامه‌ریزی لازم برای نظم بودجه ای را در پایان سال و در شروع سال جدید انجام داده است. هر سال معمولاً پس از تصویب قانون بودجه حدود ۳۰ آیین‌نامه اجرایی باید تدوین شود که در مرحله تدوین قرار گرفته و امسال خوشبختانه با تدابیری که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده، همه آیین‌نامه‌های اجرایی پیش از آغاز سال تدوین شده و در دستور کار دولت هست تا خدای‌نکرده خللی در برنامه‌های کار کشور ایجاد نشود.

مهاجرانی اظهار کرد: همچنین با توجه به اصلاحات اقتصادی که دولت از قبل شروع کرده، آن سازوکاری در کشور راه‌اندازی شده است که روزانه اقلام معیشتی مردم را گزارش‌گیری می‌کند و به صورت هوشمند رصد می‌شود و حتی در استان‌هایی که به صورت مشخص، مهمان‌پذیری بیشتری دارند، اقلام به صورت خودکار بیشتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد که هموطنان ما دچار مشکل نشوند.

فعالیت حداقل ۲۰ درصدی بانک ها از ۲۳اسفندماه

وی در رابطه با فعالیت بانک‌ها در هفته پایانی سال اظهار داشت : از روز شنبه که امروز بیست‌وسوم اسفندماه هستیم، به صورت حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصدی شعب، متناسب با نیاز استان‌ها در نظر گرفته شده است که در وبگاه بانک‌ها به اطلاع مردم می‌رسد و هر روز هم از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعالیت بانکها برقرار است.

مهاجرانی تصریح کرد: در ادامه فعالیت‌هایی که در راستای رساندن صدای مردم ایران و مظلومیت مردم ایران هست، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، نامه را به مدیرکل یونسکو داشتند. همین‌طور روسای ۱۵ دانشگاه رده یک ایران به روسای ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان که خیلی از اینها در واقع همکارانی در آن دانشگاه‌ها دارند، نامه نوشتند و خواستار اعلام موضع و جلوگیری از گسترش خونریزی در ایران شدند.

سخنگوی دولت افزود: دانشگاهیان هم در این ایام به منظور محکومیت تجاوز و بیعت با رهبری سوم و انسجام اجتماعی و رساندن صدای مردم به جوامع بین‌المللی، شروع به انجام فعالیت‌هایی کردند. همین‌طور مسئولیتی که به صورت مشخص نخبگان دانشگاهی در قبال عموم مردم داشتند، لذا شروع کردند به نوشتن نامه‌ها، تولید پادکست، ضبط کردن ویدیوها و رساندن صدای مردم به دنیا و از سوی دیگر تأکید بر انسجام داخلی و در کنار هم ایستادن.

وی در رابطه با موضوع کنکور بیان کرد: طبق پیگیری که با سازمان سنجش داشتیم، ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون‌های نهایی پایه یازدهم و دوازدهم آموزش‌وپرورش متعاقباً اعلام خواهد شد و طبیعتاً زمان برگزاری مابقی آزمون‌ها هم در پس از ایام تعطیلات نوروز اعلام خواهد شد.