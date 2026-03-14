۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

دشمن هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان شهروندان با شایعه سازی دارد

تبریز-مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: دشمن با هدف ایجاد نگرانی و تشویش در میان شهروندان اقداماتی را در حوزه جنگ روانی و انتشار شایعات در فضای رسانه‌ای ومجازی انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی آمده است:

به آگاهی مردم عزیز تبریز و استان می‌رساند در پی برخی اقدامات دشمن صهیونیستی در حوزه جنگ روانی و انتشار شایعات در فضای رسانه‌ای و مجازی، هدف اصلی این اقدامات ایجاد نگرانی و تشویش در میان شهروندان است.

از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را صرفاً از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و از توجه یا بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری نمایند.

دستگاه‌های مسئول به‌طور مستمر موضوعات را رصد و مدیریت می‌کنند و در صورت وجود هرگونه اطلاعیه یا هشدار لازم، از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حفظ آرامش، هوشیاری و اعتماد به اطلاع‌رسانی رسمی، بهترین راه برای خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن است.

