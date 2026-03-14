هنرمندان قمی با خانواده شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هنرمندان قمی ظهر شنبه با حضور در منزل خانواده شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک مشترک نیروهای مسلح کشور، از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این شهید والامقام یاد کردند و با اعضای خانواده ایشان به گفتگو نشستند.



محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، سید مهدی حسینی رییس حوزه هنری استان، هادی بادینلو معاون فرهنگی سپاه قم، مسعود نجابتی استاد برجسته عرضه گرافیک و برخی دیگر از چهره‌های برجسته عرصه هنر قم در این مراسم حضور داشتند.



این دیدار با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان برگزار شد و هنرمندان حاضر آن را فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای ایثار و شهادت دانستند.



حاضران در این دیدار تأکید کردند، مسیر خدمت فرهنگی و هنری را با الهام از روحیه ایثارگرانه شهیدان و با گام‌هایی استوارتر ادامه خواهند داد تا پیام مقاومت، ایمان و پایداری به نسل‌های آینده منتقل شود.



در بخش دیگری از این دیدار، خانواده شهید موسوی نیز با قدردانی از حضور هنرمندان، از تداوم یاد شهدا در آثار فرهنگی و هنری به عنوان رسالتی مهم یاد کردند که می‌تواند پیوند میان هنر و ارزش‌های دینی را مستحکم‌تر سازد.