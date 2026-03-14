به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در بازدید از شهرداریهای عسلویه و نخل تقی، با تأکید بر استمرار خدمت رسانی به مردم از حضور شبانهروزی کارکنان قدردانی کرد و بر حفظ روند توسعه شهری تاکید کرد.
وی در این بازدیدها اعلام کرد که پروژههای عمرانی این شهرداریها به طور کامل فعال بوده و پیشرفت مطلوبی دارند.
پاسالار ضمن قدردانی از تعهد و حضور به موقع کارکنان در شرایط حساس کنونی، بر اهمیت تداوم این روند تأکید کرد. این بازدیدها با هدف نظارت بر عملکرد شهرداریها و اطمینان از اجرای صحیح پروژههای عمرانی صورت گرفت.
فرماندار عسلویه در حاشیه این بازدیدها اعلام کرد: علیرغم شرایط حساس موجود، پروژههای عمرانی شهرداریها نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری در حال پیشرفت است. کارکنان این دستگاهها با تعهد بالا، حتی در ساعات غیراداری حضور دارند و این امر شایسته تقدیر است.»
وی تاکید کرد:شهرهای عسلویه و نخل تقی شاهد اجرای پروژههای متعدد عمرانی در راستای توسعه زیرساختهای شهری است که این فعالیتها نقش کلیدی در بهبود خدمات رسانی به شهروندان دارد.
نظر شما