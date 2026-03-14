به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به چالشهای سالی که گذشت گفت: سال ۱۴۰۴ سال سختی برای کشور و بخشهای مختلف اقتصاد بود و امیدواریم در سال جدید شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی و مردم فراهم شود.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، وی افزود: اقدامات مهمی در حوزه بهرهگیری از ارز حاصل از صادرات انجام شده تا واردکنندگان با استفاده از این ظرفیت، واردات خود را مدیریت کنند. سیاستهای جدید به گونهای طراحی شده که استفاده از ارزهای غیرسهمیهای نیز برای واردکنندگان ممکن شود.
شیخ توضیح داد: در دستورالعملهای پیشین، سهمیهبندی ارز بر اساس واردات سالهای گذشته تعیین میشد اما در سیاستهای جدید، برنامه واقعی تولید نیز در تعیین سهمیهها مدنظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تعیین سهیمه ارزی وابسته به تبدیل ارزهای تخصیص یافته به محصول یا کالا خواهد بود و در عینحال، کنترل و پایش کامل فرآیندها در سال آینده ادامه خواهد یافت تا نظام تخصیص ارز شفافیت و کارامدی بیشتری پیدا کند.
