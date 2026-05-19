واردات ۲ میلیارد دلاری مواد اولیه پتروشیمی و نساجی بدون انتقال ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، معاون وزیر صمت در نشست با اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با توجه به مشکلات و انتقادات برخی از تولیدکنندگان تصریح کرد: همگی، واقعیتها را میدانیم. وقتی اقتصاد یک کشور کوچک میشود، اثرات آن، همه را تحت تاثیر قرار میدهد. البته برخی تابآوری بالاتری دارند و برخی کمتر، آنچه در این بین باید مورد توجه باشد، افزایش تابآوری است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او ضمن اشاره به چشمانداز آینده کشور گفت: در وزارتخانه ۴ سناریو را در نظر گرفتیم که در هر سناریو محاسبه شده است. اگر درصد خاصی ارز تامین شود چه اتفاقاتی در حوزه اشتغال و تولید کشور رخ میدهد.
انصاری ادامه داد: این گزارش در اختیار وزیر و رئیسجمهور قرار دارد تا مبنای تصمیمگیریها باشد.
معاون وزیر صمت در ادامه تامین ارز به چهار روش ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، ارز سپردههای خود و سپرده های دیگران، اشاره کرد و افزود: گرچه این روشها پیامدهای منفی هم دارد؛ اما در بلندمدت خود را تنظیم میکند. باید عوارض کوتاه مدت را بپذیریم تا تولید را زنده نگه داریم.
انصاری از ضرورت تغییر سیاستهای ارزی برای حمایت از تولید سخن گفت و تاکید کرد: بر این اساس سیاست ارزی باید از سیاست صنعتی پشتیبانی کند تا نتیجهبخش باشد، همچنین سیاست تجاری باید از سیاست صنعتی پشتیبانی کند؛ بنابراین باید سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی را همسو کنیم و اینجاست که اتاق میتواند دولت را یاری دهد.
انصاری افزود: وزارتخانه باید عضوی از اتاق و اتاق هم عضوی از دولت باشد تا با همکاری هم جلو برویم.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به اهمیت تسهیل واردات، تاکید کرد: در شرایط فعلی به دنبال این هستیم که مرزها را به هر روشی برای ورود مواد اولیه باز کنیم. در همین راستا هم مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات را اجرا کردیم و گرچه اشکالاتی هم دارد؛ اما در حال اصلاح آنها هستیم.
انصاری با اشاره به برنامه دولت برای رفع کمبودها در زمینه پتروشیمی گفت: برنامه برای رفع کمبود این است که هر تولیدکننده بر اساس سهمیه ثبت شدهایش کالا وارد کند و مجوز ۳ محصول اصلی بستهبندی را بر اساس ۱۶ تعرفه اساسی این حوزه، دادهایم و تا این لحظه موفق شدهایم از نهادهای مرتبط مجوز ۳۸ مورد ( ۲۲ مورد نساجی و ۱۶ مورد پتروشیمی) را تا سقف ۲ میلیارد دلار واردات تا ۶ ماه بگیریم که بتوانند بدون انتقال ارز، ثبت سفارش کنند.
