پیکر مطهر ۱۰ شهید فردا در اراک و خمین تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تشییع پیکر مطهـر ۳ شهید رمضان نخبه مهسا طاهری، آموزگار زهرا مشهدی و شهیـــد بابک رمضـــــــی که شامگاه جمعه بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی به یک مجتمع مسکونی در اراک به شهادت رسیدند فردا یکشنبه از ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت مسجد سیدها تشییع می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر هفت شهید مظلوم حادثه تروریستی روستای خیزاب از توابع شهرستان خمین مجید فضلی، لیلا محمدی، سلیل رضایی، فاطمه فضلی، عصمت فضلی، مه‌یاس حسینی و سارینا فضلی فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح از میدان پلیس به سمت گلزار مطهر شهدای خمین برگزار می‌ شود.