به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل اداره صمت این شهر از تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگی و ایام نوروز در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: اهداف اصلی این نظارت و بازرسی رعایت حقوق مصرف کنندگان و ارائه‌ با کیفیت کالاها است.

وی ادامه داد: برخورد با گران‌فروشی، ساماندهی آرد و نان و وضعیت تامین کالاهای اساسی ‌در شرایط خاص از دیگر رویکردهای این اقدامات است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه حفظ آرامش و ثبات بازار در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: برای تحقق این مهم دستگاه ها باید ارائه کالا با قیمت و کیفیت مناسب را در اولویت قرار دهند.

همتی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در بازار نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه های ذی ربط است، تصریح کرد: پاسخگو بودن مسئولان در شرایط فعلی باید در صدر مدیران واقع شود.

وی به پیگیری وضعیت معیشت مردم گرمسار تاکید کرد و افزود: توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا برگ همچنان با قوت در دستور کار است.