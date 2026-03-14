۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

تشدید نظارت بر بازار گرمسار؛ ثبات بازار نیازمند همکاری دستگاه‌ها است

گرمسار- فرماندار گرمسار از تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگی و ایام نوروز در شهرستان خبر داد و گفت: ثبات در بازار نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل اداره صمت این شهر از تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگی و ایام نوروز در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: اهداف اصلی این نظارت و بازرسی رعایت حقوق مصرف کنندگان و ارائه‌ با کیفیت کالاها است.

وی ادامه داد: برخورد با گران‌فروشی، ساماندهی آرد و نان و وضعیت تامین کالاهای اساسی ‌در شرایط خاص از دیگر رویکردهای این اقدامات است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه حفظ آرامش و ثبات بازار در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: برای تحقق این مهم دستگاه ها باید ارائه کالا با قیمت و کیفیت مناسب را در اولویت قرار دهند.

همتی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در بازار نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه های ذی ربط است، تصریح کرد: پاسخگو بودن مسئولان در شرایط فعلی باید در صدر مدیران واقع شود.

وی به پیگیری وضعیت معیشت مردم گرمسار تاکید کرد و افزود: توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا برگ همچنان با قوت در دستور کار است.

