خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: پس از تجاوز ددمنشانه دشمن به ایران از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، شرایط بحرانی در کشور ایجاد شد و آزمون های کشوری در دو گروه وزارت علوم و وزارت بهداشت از هفته دوم اسفندماه با تعلیق و تعویق مواجه شدند.
آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی به همراه آزمون پیش کارورزی پزشکی پیش از این قرار بود در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار شود که پس از اعلام لغو آزمون ها از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به خردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.
البته با توجه به اینکه آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیشکارورزی پزشکی به نوعی آزمون پایان دوره و ورود به دوره بعدی در رشته های دندانپزشکی و پزشکی محسوب می شود معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بخشنامه ای شرایط شرکت دانشجویان در دوره های بعدی را متناسب با شرایط اعلام کرده است.
آزمون دیگری که با تعویق مواجه شد آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ است. آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ قرار بود در خردادماه ۱۴۰۵ برگزار و ثبت نام آن از ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شود. بنابر تصمیم معاونت آموزشی وزارت بهداشت و به دلیل شرایط خاص کشور مقرر شد کلیه فرآیندهای اجرایی آزمون ها شامل ثبت نام، تکمیل مدارک، ارسال مدارک و سایرفرآیندهای مرتبط با آزمون ها از جمله آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی تا اطلاع ثانوی لغو شود. مقرر شد زمان بندی اجرای فرآیندهای متعاقبا اعلام شود.
ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ پیش از این قرار بود در روزهای ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ انجام شود که سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد با توجه به شرایط خاص کشور و به منظور همراهی با متقاضیان و خانوادههای آنان، ثبتنام این آزمون در اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد.
آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ قرار است در تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود که البته هنوز درباره زمان برگزاری آزمون تغییری اعلام نشده است. در همین زمینه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در رابطه با موضوع کنکور بیان کرد: طبق پیگیری که با سازمان سنجش داشتیم، ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمونهای نهایی پایه یازدهم و دوازدهم آموزشوپرورش متعاقباً اعلام خواهد شد و طبیعتاً زمان برگزاری مابقی آزمونها هم در پس از ایام تعطیلات نوروز اعلام خواهد شد.
از دیگر آزمون های مهم کشوری پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است که مقرر بود ١٠ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود. ثبت نام این آزمون در زمستان ۱۴۰۴ انجام شده است.
براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۵ موکول شده است و در سال آینده مهلتی جهت ﺛبت نام جاماندگان در این آزمون، تکمیل مدارک و همچنین ارسال مدارک دانشجویان استعداد درخشان در نظر گرفته خواهد شد و فرآیندهای مرتبط با آزمون اطﻼع رسانی خواهد شد.
در همین زمینه با توجه به اینکه تقویم آزمون های کشوری مرتبط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای سال ۱۴۰۵ در ۳۸ آزمون کشوری از بازه زمانی ۲۷ فروردین ماه تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۵ تعریف شده بود معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد تقویم آزمونهای نیمسال اول ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار میگیرد.
در واقع به دلیل تغییر زمان آزمونهای سال ۱۴۰۴ و در پیش بودن برخی آزمونها در ابتدای سال ۱۴۰۵، «تقویم برگزاری کلیه آزمونهای نیمه اول سال ۱۴۰۵» با توجه به شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفته و تقویم نهایی ظرف دو هفته آتی اعلام می شود.
از دیگر شرایط تعلیق مربوط به آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ است. آزمون تخصصی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شود که به دلیل حوادثی که در دی ماه اتفاق افتاد دو هفته به تعویق افتاد و آزمون در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
نکته مورد اهمیت در مورد آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ این است که براساس برنامه زمان بندی اعلام نتایج این آزمون مقرر شده بود نتیجه اولیه آزمون در دهه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شود و پس از آن انتخاب رشته در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ صورت گیرد. همچنین با توجه به فرآیندهای اجرایی آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) که باید پس از انتخاب رشته داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت به مصاحبه دعوت شوند، مشخص نیست این زمانبندی چگونه پیش خواهد رفت.
آزمون مهم دیگری که در شرایط تعلیق به سر می برد و هنوز اطلاعیه خاصی برای آن اعلام نشده است آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ است. ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شد و در مجموع بیش از ۵۵۲ هزار نفر برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردهاند.
قرار است آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود اما هنوز مشخص نیست آیا تغییری در شرایط برگزاری این آزمون رخ خواهد داد یا خیر. چرا که آزمون کارشناسی ارشد نیز شامل فرآیندهایی از جمله اعلام نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه و انتخاب رشته اینترنتی و سایر فرآیندها است.
نظر شما