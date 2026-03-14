نماینده مصری: آمریکا و اسرائیل نتوانستند ایران را شکست دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از نمایندگان مجلس مصر تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل نتوانستند طی ۱۴ روز ایران را شکست دهند.

بر اساس این گزارش، «مصطفی بکری» در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: آمریکا و اسرائیل در محاسبات خود مقاومت ایران را دست کم گرفتند. این در حالی است که پس از ۱۴ روز جنگ، فروپاشی سریع که مورد نظر واشنگتن و تل آویو بود، اتفاق نیفتاد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مکالمه تلفنی اخیر بین مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران و عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر نشانه ای از وزن دولت مصر در خاورمیانه است.

مصطفی بکری با اشاره به اینکه «ایران به نقش مصر به عنوان میانجی مورد اعتماد برای یافتن راه حلی برای مناقشه کنونی» باور دارد، گفت که انتظار دارد قاهره به‌سرعت با طرف های درگیر ارتباط برقرار و مذاکرات را برای راه حل صلح آمیز یا آتش بس بدون پیش شرط آغاز کند.