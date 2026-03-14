۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

حمله به شهرک صنعتی طولای قشم ۵ مجروح برجا گذاشت

قشم- فرماندار قشم از حمله تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی به شهرک صنعتی و مجروح شدن ۵ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری گفت: در پی چندین نوبت حمله متجاوزانه دشمن به شهرک صنعتی در جزیره قشم، دو تن از نیروهای واحد آتش‌نشانی قشم و ۳ تن از نگهبانان شرکت‌های تولیدی در جریان حمله دوم دچار مجروحیت شدند.

امیرتیموری بیان کرد: به دنبال وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند تا از گسترش حریق و آسیب به سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های صنعتی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در حالی که این دلاورمردان در میان شعله‌های آتش مشغول انجام وظیفه انسانی و میهنی خود بودند، حمله دوم صورت گرفت که منجر به مجروح شدن دو تن از پرسنل فداکار این واحد شد.

رئیس شورای تامین قشم گفت: همچنین ۳ تن از نگهبانان زحمتکش این واحد صنعتی نیز مصدوم و تحت مراقبت قرار گرفتند.

