صدور پروانه برای ۲ هزار و ۷۴۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان از روند رو به رشد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان خبر داد.

وی اظهار کرد: تاکنون برای ۲ هزار و ۷۴۳ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی پروانه صادر شده که از این میزان، برای یک هزار و ۳۸۹ مگاوات قرارداد منعقد شده و حدود ۸۴۲ مگاوات از این طرح‌ها وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون نیروگاه‌هایی با ظرفیت حدود ۹۹۲ مگاوات به شبکه برق متصل شده گفت: بیش از ۷۰ مگاوات نیز از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون به شبکه برق سراسری افزوده شده است.

هاشمی افزود: همچنین هزار و ۵۹۲ واحد مسکونی از طریق سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی برق تولید می‌کنند و در بخش نیز تاکنون حدود ۷۰ نیروگاه خورشیدی در چاه‌های کشاورزی استان به بهره‌برداری رسیده، ۸۶ پروانه در این بخش صادر شده و برای ۱۶ طرح نیز قرارداد منعقد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی در تولید انرژی خورشیدی گفت: وجود زمین‌های مستعد، تعداد بالای روزهای آفتابی و شرایط مناسب اقلیمی، این استان را به یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل کرده است.

هاشمی یادآور شد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش ناترازی برق در کشور کمک کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، خراسان جنوبی علاوه بر تأمین نیاز خود می‌تواند در آینده در تأمین برق استان‌های همجوار و حتی صادرات برق به کشور افغانستان نیز نقش‌آفرینی کند.