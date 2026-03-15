غلامرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی گفت: اولین بار نیست که شاهد تجاوز دشمن به خاک کشورمان هستیم اگرچه اینبار شهادت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب، دل مان را بیشتر از همیشه به درد آورد.

وی به تصمیم مجلس خبرگان برای معرفی رهبر جدید انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: جمهوری اسلامی رهبری آگاه و حکیم را از دست داد اما حالا با اتکا به فرزند خلف و پیروی از نایب به حق رهبر شهید انقلاب، راه ایشان را ادامه خواهیم داد، همین انتخاب و روشنی که دارد، این دلخوشی این روزها است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: با تبعیت تمام و کمال از رهبر جدیدمان، با قدرت تر از همیشه از نظام جمهوری اسلامی و ارزش هایش حفاظت می کنیم، این نظام با پیشینه ۴۷ ساله، ریشه هایی محکم و عمیق دارد که با چنین تهدیدات و حملاتی از بین نمی رود.

نوروزی افزود: به گفته مقام رهبری، نیروهای مسلح و نظامی در مرزهای هوایی و ملت ایران هم در خیابان ها، وظیفه حفاظت از کشور را بر عهده داریم به خصوص که نابودی آمریکا جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی نزدیک است.

وی به اتفاقات دی ماه که بی سرانجام برای عاملانش تمام شد، اشاره داشت و خاطرنشان کرد: اینبار هم خوابی که دشمن برای ایران ، تجزیه آن و تغییر نظام ٤٧ ساله اش دیده است، تعبیر نمی شود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: طی این مدت پیگیر ماموریتم در بیمارستان ها بوده ام، خوشبختانه روند درمان توسط کادر درمان مثل همیشه پیش می رود، مشکل خاصی نیست و خانواده پزشکی ورزشی هم مانند همیشه در خدمت نظام و کنار هموطنانش است.