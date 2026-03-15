۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۷

اجرای موج ۵۳ علیه مراکز فرماندهی و کنترل رژیم صهیونیستی

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۵۳ علیه مراکز فرماندهی و کنترل منطقه ای و مدیریت جبهه داخلی رژیم صهیونیستی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: موج پنجاه و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس "یا جواد الائمه ادرکنی " وبا گرامیداشت یادوخاطره ۸۴ شهید مظلوم ناو دنای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وبا اجرای شلیک ترکیبی ۱۰ فروند موشک‌ هایپرسونیک فتاح و قدر و پهپادهای انهدامی علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الظفره، که نقش پشتیبانی - اطلاعاتی در تهاجم به ج.ا.ا و مراکز فرماندهی و کنترل منطقه ای و مدیریت جبهه داخلی رژیم صهیونیستی انجام شد .

با عنایت الهی حملات ممتد و کوبنده علیه اهداف ، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی باقدرت و گستردتر تا تسلیم و تنبیه متجاوز همچنان ادامه خواهد یافت.

ومن النصر من عنداله العزیز الحکیم

هادی رضایی

