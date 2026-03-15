اهدای خون بیش از ۲ هزار نفر در خراسان جنوبی همزمان با روزهای جنگ رمضان

کامبیز مهدیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز جنگ تاکنون ۲ هزار و ۷۴۲ نفر در استان برای اهدای خون مراجعه کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۲۶۱ نفر مرد و ۴۸۱ نفر زن بودهاند که در مجموع ۲ هزار و ۱۴ نفر موفق به اهدای خون شدند.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: ۸۵۴ نفر از اهداکنندگان نیز برای نخستینبار خون اهدا کردهاند.
مهدیزاده با اشاره به آمار مراجعات از ابتدای اسفند گفت: در این مدت ۳ هزار و ۲۰۲ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردهاند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۸۲ نفر موفق به اهدای خون شدهاند.
وی با بیان اینکه اهداکنندگان خون سربازان گمنام جبهه سلامت هستند، افزود: خونهای اهدایی علاوه بر تأمین نیاز بیماران خاص و عملهای جراحی، به عنوان ذخیره راهبردی برای شرایط اضطراری در مراکز درمانی و بیمارستانهای مرزی نگهداری میشود.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با تأکید بر مطلوب بودن ذخایر خونی استان اظهار کرد: آمادگی کامل برای ارسال خون به شبکه ملی و استانهای همجوار وجود دارد.
وی همچنین از فعالیت کامل پایگاههای انتقال خون استان در شبهای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: دو مرکز خونگیری در بیرجند و مراکزی در شهرستانهای قاین، طبس و فردوس آماده دریافت خون از اهداکنندگان هستند.
مهدیزاده یادآور شد: پایگاههای انتقال خون هر شب پس از افطار از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون هستند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این حرکت ایثارگرانه تا هفتههای آینده و ایام عید فطر گفت: با این سطح از مشارکت مردمی، هیچ اختلالی در ارائه خدمات درمانی به نیازمندان و پشتیبانی از جبهه سلامت ایجاد نخواهد شد.
