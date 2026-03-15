۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۷

توزیع بیش از ۱۴ هزار تن انواع کود کشاورزی در خراسان جنوبی

بیرجند-سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از توزیع بیش از ۱۴ هزار تن انواع کود کشاورزی در سطح استان خبر داد.

وحید ضیائیان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۴ هزار و ۵۷۰ تن انواع کود کشاورزی یارانه ای از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: کودهای توزیع شده شامل ۱۱ هزار و ۴۹۹ تن کود ازته، هزار و ۵۴۹ تن کود فسفاته و هزار و ۵۲۲ تن کود پتاسه بوده است.

ضیائیان احمدی بیان کرد: تمام فرآیند توزیع کود تحت نظارت دقیق کارشناسان و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این روند، توزیع عادلانه و به‌موقع کودهای شیمیایی بین کشاورزان و بهره‌برداران استان است تا ضمن ارتقاء بهره‌وری اراضی کشاورزی، زمینه افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات فراهم شود.

وی ادامه داد: با توزیع کود از طریق کارگزاری‌های مجاز، کشاورزان می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت تضمین‌شده تهیه کنند که این امر نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش درآمد آنان دارد.

ضیائیان احمدی گفت: مصرف صحیح کود موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش حاصلخیزی و حفظ منابع خاک و آب می‌شود و در بلندمدت به توسعه کشاورزی پایدار در منطقه کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی مسئولیت تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی استان را بر عهده دارد و با تمام توان در حال ارسال و توزیع انواع کودهای کشاورزی به سراسر نقاط استان است تا این نهاده‌ها به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

