توزیع بیش از ۱۴ هزار تن انواع کود کشاورزی در خراسان جنوبی

وحید ضیائیان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۴ هزار و ۵۷۰ تن انواع کود کشاورزی یارانه ای از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: کودهای توزیع شده شامل ۱۱ هزار و ۴۹۹ تن کود ازته، هزار و ۵۴۹ تن کود فسفاته و هزار و ۵۲۲ تن کود پتاسه بوده است.

ضیائیان احمدی بیان کرد: تمام فرآیند توزیع کود تحت نظارت دقیق کارشناسان و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این روند، توزیع عادلانه و به‌موقع کودهای شیمیایی بین کشاورزان و بهره‌برداران استان است تا ضمن ارتقاء بهره‌وری اراضی کشاورزی، زمینه افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات فراهم شود.

وی ادامه داد: با توزیع کود از طریق کارگزاری‌های مجاز، کشاورزان می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت تضمین‌شده تهیه کنند که این امر نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش درآمد آنان دارد.

ضیائیان احمدی گفت: مصرف صحیح کود موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش حاصلخیزی و حفظ منابع خاک و آب می‌شود و در بلندمدت به توسعه کشاورزی پایدار در منطقه کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی مسئولیت تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی استان را بر عهده دارد و با تمام توان در حال ارسال و توزیع انواع کودهای کشاورزی به سراسر نقاط استان است تا این نهاده‌ها به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.