به گزارش خبرگزاری مهر، هندرین قادرخان‌زاده(فرزند خانواده ۶ شهید معروف بانه‌ای می‌گوید: سرزمینی که شهید داده از تهدید نمی‌ترسد.

وی افزود: مردم کردستان با حمله های هوایی دشمن نا آشنا نیستند و ترسی از آن نداشته و ندارند و هیچگاه صحنه را خالی نکرده و نمی کنند.

خانواده شهید «قادرخان‌زاده» از شهرستان بانه، از خانواده‌های پرافتخار دوران دفاع مقدس در کردستان است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی شش شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ خانواده‌ای که نامشان برای مردم منطقه یادآور ایثار و مقاومت است و حتی در دیدار رهبر انقلاب با آنان در سال ۱۳۸۸ نیز مورد تجلیل قرار گرفت.

هندرین قادرخان‌زاده، فرزند شهید بهنام قادرخان‌زاده با اشاره به سال‌ها تجربه ناامنی و حملات دشمن در کردستان می‌گوید مردم این منطقه با صدای حمله‌های هوایی بیگانه نیستند و با وجود همه تهدیدها هرگز میدان را خالی نکرده‌اند؛ چراکه سرزمینی که فرزندانش برای دفاع از ایران و انقلاب جان داده‌اند، از تهدید هراسی ندارد.