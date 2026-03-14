اطلاعیه دادستان گناوه در خصوص چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه آمده است: در این روزها که کشور عزیزمان مورد هجوم وحشیانه آمریکایی صهیونی قرار گرفته است،دشمنان ومعاندان در تلاشند با سوءاستفاده از موقعیت به وجود آمده و با تکیه بر اقدامات مجرمانه، آرامش روانی جامعه را مختل سازند.

دادستانی با تاکید بر این نکته که با توجه به شرایط جنگی کشور و نظر به اینکه صداهای ناهنجار در جامعه ایجاد رعب و وحشت می نماید لذا با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) هر گونه عرضه و استفاده مواد محترقه، ترقه، فشفشه و امثال آنها در هر اندازه و مقیاس ممنوع بوده و مراجع انتظامی به شدت با متخلفین برخورد می نمایند.

دادستانی از عموم مردم به ویژه خانواده‌ها می‌خواهد که به دقت رفتارهای نزدیکان و فرزندان خود را در این شرایط رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی، به سرعت اقدام به ممانعت و ارشاد آن‌ها نمایند.

در این اطلاعیه آمده است:خرید، فروش، توزیع و استفاده از مواد محترقه و منفجره که سبب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شود ونیز تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی و همچنین سد معابر و خیابان‌ها از جمله مصادیق رفتارهای غیرقانونی است که با مرتکبان آن در این شرایط حساس بدون اغماض برخورد خواهد شد.

در شرایط کنونی کشور، هرگونه اقدام در جهت برهم زدن نظم عمومی در راستای اهداف دشمن تلقی می گردد و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی که به نوعی اقدامات پیاده نظام دشمن محسوب می شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

امنیت شهروندان و آرامش عمومی خط قرمز دستگاه قضائی است و این دستگاه با هوشیاری کامل و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، از حقوق شهروندان و امنیت عمومی وروانی جامعه دفاع خواهد کرد.