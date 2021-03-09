آغاز جشنواره فروش در تهران از ۲۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی با اشاره به مزیت‌های برگزاری جشنواره فروش نوروزی اصناف گفت: از اتحادیه واحدهای صنفی مختلف در تهران، واحدهای صنفی حدود ۵۰ اتحادیه در این جشنواره مشارکت فعالی کرده‌اند. طبق برنامه‌ریزی قرار است این طرح از ۲۰ اسفندماه سال جاری در تهران آغاز شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مشارکت برخی از اتحادیه‌ها در این جشنواره ضروری نیست، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره فروش کالا و خدمات به قیمت مناسب به مردم در ایام شب عید است، لذا به تمام اتحادیه‌های صنفی ابلاغ کرده ایم هر واحد صنفی بخواهد می‌تواند در این جشنواره مشارکت کند و هیچ محدودیتی برای صدور مجوز شرکت در این جشنواره قائل نشده‌ایم.

وی بیان داشت: در این جشنواره واحدهای صنفی مشارکت فعالی دارند که مردم برای خرید کالاهای آنها به خصوص در اسفند ماه هر سال نیاز دارند و هدف ما از برگزاری آن عرضه کالا و خدمات با قیمت مناسب و سود کمتر به مصرف کنندگان است.

فراهانی با بیان اینکه در جشنواره فروش نوروزی اصناف فقط کالاهای تولید داخل به هموطنان عرضه خواهد شد، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در این جشنواره از فروش کالاهای قاچاق جلوگیری می‌شود و قرار است در این طرح برخی از واحدهای صنفی با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی و یا برخی دیگر با سود کمتر کالاهای خود را به مردم عرضه کنند.

وی تاکید کرد: در این جشنواره فروشندگان پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، قنادی، فرش فروشی‌ها، مبل، لوازم خانگی، آجیل فروشان و به خصوص میوه فروشان مشارکت فعال دارند، زیرا در این ایام مردم به خرید این کالاها نیاز دارند و تاکید شده است که نظارت بر میوه فروشی‌ها بیشتر شود، تا میوه به قیمت مناسب در بین مردم توزیع شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به قیمت میوه در کشور گفت: معمولاً قیمت میوه را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند و طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه بارفروشان و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در تهران از فردا بازرسان بیشتری در اختیار این اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد تا با کنترل بیشتر میوه با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

وی اظهارداشت: قرار است که جشنواره فروش نوروزی اصناف تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و از فردا بازرسان اتاق اصناف تهران کار خود را در این زمینه آغاز می‌کنند و اگر نیاز باشد تعداد گشت‌های بازرسی خود را در سطح شهر تهران افزایش خواهیم داد.