ملانوری: کسبه منصف همدان به درستی معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان با تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، شرایط بازار استان را با وجود چالش‌های اقتصادی و امنیتی، قابل قبول دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و فعالان اقتصادی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، سوخت، نان و سایر اقلام ضروری هماهنگ باشند.

وی تشکل‌های صنفی را علاوه بر صدور مجوز، مسئول آموزش، نظارت و هدایت بازار برشمرد و ادامه داد: حضور فعال تشکل‌های صنفی در شکل‌گیری نظام خودکنترلی بازار مؤثر است.

استاندار همدان همچنین بر اهمیت رویکردهای تشویقی در کنار اقدامات نظارتی، معرفی و تقدیر از کسبه منصف و همراه با مردم به منظور گسترش فرهنگ انصاف و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و افزود: بخش عمده فعالان صنفی استان همدان از کسبه منصف هستند و باید این ظرفیت اجتماعی به درستی معرفی و تقویت شود تا الگوی بازار سالم و مسئولانه گسترش یابد.

وی در پایان از تلاش‌های مجموعه تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های نظارتی و فعالان بازار استان در مدیریت شرایط اقتصادی و حفظ آرامش بازار قدردانی کرد.