کاپیتان تیم ملی پاراتکواندو ایران: خون شهیدان پایمال نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزا ابراهیمی با ابراز تاسف از شهادت تعدادی از هموطنان در حملات رژیم صهیونیستی، گفت ، با احترام به تمام مردم سخت کوش و مقاوم کشورم به عنوان سرگروه تیم ملی پاراتکواندو بانوان و عضو کوچکی از خانواده بزرگ ورزش ایران اسلامی ضمن عرض تسلیت به هموطنان عزیز همدردی خود را با خانواده های داغ دیده ابراز می کنم،

قهرمان آسیا ادامه داد؛ مطمئن هستم که خون شهدای بزرگوار ما که در راه وطن جانفشانی کردند پایمال نخواهد شد و بدون شک نامشان در دفتر تاریخ ثبت خواهد شد.

وی افزود؛ از تمام کسانی که در جای جای میهنن عزیزمان برای حفظ این مرز و بوم و مام میهن جانفشانی می کنند سپاسگزارم .

ابراهیمی در بخش پایانی صحبت های خود افزود: ایران در هیچ برهه ای از تاریخ زیر بار زور نرفته و از این پس هم نخواهد رفت و قطعا این بار نیز پیروزی از آن ما خواهد بود .