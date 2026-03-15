۱۵ هزار مادر باردار و کودک هرمزگانی خدمات بهداشتی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: در ایام بحران و جنگ تحمیلی اخیر، کارکنان فداکار نظام سلامت استان ، ارائه خدمات بهداشتی را متوقف نکردند و همچنان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشتند.

وی افزود: در بازه زمانی نهم اسفند تا ۲۳ اسفند، ۷ هزار و ۸۱۲ مادر در استان خدمات مراقبت بارداری و مراقبت‌های پس از زایمان دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های مراقبتی برای حفظ سلامت مادران در شرایط بحران است.

رییس مرکز بهداشت استان عنوان کرد: در همین بازه زمانی، ۸۹۹ نوزاد و ۷ هزار و ۵۳۱ کودک زیر پنج سال نیز تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار گرفته‌اند و خدمات لازم برای پایش سلامت آنان ارائه شده است.

میرزاده با اشاره به خدمات ارائه شده به سالمندان اظهار داشت: در این مدت هزار و ۳۷۷ سالمند خدمات مراقبتی دریافت کرده‌اند.

وی اعلام کرد: در پی حملات اخیردشمن به جزیره هرمز انتقال ۹ مادر باردار با شرایط خاص به بندرعباس صورت گرفته است .

رییس مرکز بهداشت استان با اشاره به وقوع تاسف بار انفجار در یکی از مدارس میناب گفت: یک نفر از مادران باردار این استان به شهادت رسیده است.

میرزاده اعلام کرد: سامانه تلفنی ۴۰۳۰ برای ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی‌های بهداشتی و درمانی، به‌ویژه در حوزه مراقبت‌های مادر و کودک، همچنان به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان می باشد.