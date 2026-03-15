به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فرهنگیان و فرهیختگان استان هرمزگان با حضور در مراسمی در بندرعباس، با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کردند.
در این مراسم آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس به بیان دیدگاههایی درباره جایگاه ولایت فقیه، اقتدار نظام جمهوری اسلامی و نقش فرهنگیان در تداوم مسیر انقلاب پرداخت.
آیتالله عبادیزاده در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، به ویژه شهدای حادثه مدرسه در میناب، این رخداد را نمادی از مظلومیت و در عین حال اقتدار ملت ایران دانست.
وی با اشاره به بازتاب گسترده این حادثه در سطح بینالمللی اظهار داشت: این حادثه نشان داد که ملت ایران با وجود فشارهای دشمنان همچنان با اقتدار در مسیر آرمانهای خود ایستاده و این مظلومیت در تاریخ به عنوان سندی ماندگار ثبت خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار مستحکم نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی بر پایهای استوار شکل گرفته و یکی از مهمترین عوامل تداوم آن، اصل مترقی ولایت فقیه است که ضامن استمرار و پایداری انقلاب اسلامی به شمار میرود.
امام جمعه بندرعباس همچنین به جایگاه مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبر اشاره کرد و افزود: وظیفه مجلس خبرگان، کشف و معرفی فقیه واجد شرایط برای رهبری جامعه اسلامی است و این سازوکار نشاندهنده استحکام و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط مختلف است.
وی با تأکید بر نقش مهم فرهنگیان در جامعه خاطرنشان کرد: فرهنگیان نقش بیبدیلی در تربیت نسل آینده و انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند و آینده کشور در گرو تلاش و مسئولیتپذیری این قشر اثرگذار است.
در پایان این مراسم، فرهنگیان حاضر با سر دادن شعارهایی بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
نظر شما