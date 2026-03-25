به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: در پی هشدار سطح قرمز صادر شده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، سامانه بارشی قدرتمندی از اوایل تا اواخر وقت فردا پنجشنبه وارد خوزستان شده و سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌ویژه در ارتفاعات و ریزش تگرگ در برخی مناطق خواهد شد.

در این اخطاریه تأکید شده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و عملیاتی باید در آماده‌باش کامل قرار داشته باشند و تمهیدات لازم برای مدیریت مخاطرات احتمالی از جمله آب‌گرفتگی، طغیان آبراهه‌ها و حوادث ناشی از باد شدید را اتخاذ کنند.

مدیریت بحران خوزستان همچنین از شهروندان خواست از انجام سفرهای بین‌شهری غیرضروری خودداری کنند، از طبیعت‌گردی، کوهنوردی و حضور در ارتفاعات به‌ویژه در زمان بارش شدید پرهیز کنند و از توقف و اسکان در بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

در پایان این اخطاریه بر لزوم توجه جدی مردم به هشدارهای صادرشده و همکاری کامل با نیروهای امدادی و مدیریتی تأکید شده است.