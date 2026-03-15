۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

بلومبرگ: آمریکا منفورتر از حد تصور آمریکایی هاست

خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که وجهه آمریکا در میان شهروندان متحد این کشور در جهان، بسیار بدتر از حدی است که آمریکایی ها تصور می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که توسط وب‌سایت آمریکایی پولیتیکو در پنج کشور بزرگ از جمله آمریکا انجام شد، نشان داد که شکاف بزرگی بین دیدگاه آمریکایی‌ها نسبت به کشورشان با دیدگاه شهروندان بسیاری از کشورهای متحد آمریکا وجود دارد.

این نظرسنجی که شامل شرکت کنندگانی از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و انگلیس بود، به این نتیجه رسید که وجهه آمریکا در جهان بسیار بدتر از آن چیزی است که آمریکایی‌ها تصور می کنند.

این نظرسنجی در بازه زمانی ۶ تا ۹ فوریه گذشته انجام شد و شامل ۱۰۲۸۹ بزرگسال بود. وب‌سایت پولیتیکو در این رابطه نوشت که واشنگتن همواره خود را مدافع دموکراسی در داخل و خارج می‌داند، اما نگرانی فزاینده‌ای در میان متحدان آمریکا در مورد اینکه آیا هنوز از اصول دموکراتیک محافظت می‌کند، وجود دارد.

بر اساس این نظرسنجی تعداد بالایی از شهروندان کشورهای متحد آمریکا از جمله اکثریت نسبی ۴۳ درصد در کانادا، معتقدند که این کشور تهدیدی برای ثبات جهانی است.

همچنین شهروندان غیر آمریکایی متحد این کشور معتقدند که در زمان بحران نمی‌توان به آمریکا تکیه کرد. ۵۷ درصد در کانادا و ۵۱ درصد در آلمان ۴۷ درصد در فرانسه و ۴۲ درصد در انگلیس این دیدگاه را داشتند.

