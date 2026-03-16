۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

موضع گیری جدید وزیر خارجه آلمان درباره لبنان و ایران

وزیر خارجه آلمان درباره لبنان موضع گیری کرد و اوضاع در این کشور را تاسف بار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یوهان واده فول، وزیر خارجه آلمان تصریح کرد: ما بسته حمایتی به لبنان به ارزش ۱۸۸ میلیون یورو ارائه خواهیم کرد.

او در ادامه وضعیت لبنان را تأسف‌بار خواند.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین با اشاره به عملیات متجاوزانه آمریکا - رژیم صهیونی علیه ایران اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و آمریکا باید به وضوح اعلام کنند که چه زمانی، آن به اصطلاح «اهدافشان» محقق می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی همچنین در سخنانی مداخله جویانه و خصمانه افزود: ما از اعمال تحریم‌هایی علیه مسؤولانی که تنگه هرمز را بسته‌اند، حمایت می‌کنیم.

