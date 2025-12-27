فعالیت بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه با ۱۸۶ تخت

احمدرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح توانمندی‌ها و عملکرد این مرکز درمانی، اظهار کرد: بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی به عنوان تنها مرکز فوق تخصصی اطفال غرب کشور با ۱۸۶ تخت مصوب و فعال، یکی از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به کودکان و نوزادان در منطقه غرب کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این بیمارستان دارای بخش‌های فوق تخصصی متعدد شامل داخلی، جراحی، نوزادان، عفونی، انکولوژی، مغز و اعصاب، روانپزشکی کودک و نوجوان، NICU، PICU، اتاق عمل، اورژانس، نفرولوژی و واحد رادیولوژی است و خدمات گسترده‌ای مانند سی‌تی‌اسکن، انواع رادیولوژی و گرافی کودکان، فلوروسکوپی، آندوسکوپی و کولونوسکوپی ارائه می‌دهد.

بیگلری با اشاره به فعالیت گسترده درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان گفت: درمانگاه در رشته‌های خون، غدد، عفونی، نوزادان، نفرولوژی، نورولوژی، قلب، جراحی، گوارش و مغز و اعصاب به همراه واحدهای نوار مغز، شیمی‌درمانی سرپایی، اکوکاردیوگرافی، اکو جنین و اکو مادرزادی، تزریقات، گفتاردرمانی، کاردرمانی، تغذیه، بیماران PKU، دیابت و فیزیوتراپی در دو شیفت صبح و عصر فعال است.

وی افزود: در این مرکز ۲۴ فوق تخصص عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ۱۰ پزشک متخصص غیر هیأت علمی و ۱۴ پزشک اسکرین مشغول فعالیت هستند و در رشته‌های مختلف از جمله قلب، نوزادان، عفونی، گوارش، خون، غدد، نفرولوژی، جراحی، مغز و اعصاب، گفتاردرمانی، تغذیه و فیزیوتراپی خدمات فوق تخصصی ارائه می‌شود.

رئیس بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی با بیان شاخص‌های عملکردی بیمارستان گفت: در حال حاضر ۵۵۷ نفر پرسنل در این بیمارستان مشغول فعالیت هستند که ۲۶۳ نفر پرستار می‌باشند. میزان رضایتمندی بیماران بستری ۸۷ درصد و درصد اشغال تخت ۹۵ درصد گزارش شده که بیانگر کارآمدی و اعتماد عمومی به خدمات این مرکز است.

وی خاطرنشان کرد: طی دوره آماری مورد بررسی، ۱۶ هزار و ۲۸۵ نفر به درمانگاه، ۲۴ هزار و ۱۲۶ نفر به اورژانس، ۱۷ هزار و ۷۸ نفر به آزمایشگاه مراجعه کرده‌اند. همچنین ۴۴۴۶ بیمار بستری و ۱۴۴۱ عمل جراحی انجام شده و خدمات تشخیصی شامل ۸۶۹ اکوکاردیوگرافی، ۳۵۶ نوار مغز (EEG)، ۳۱۹۳ رادیولوژی، ۱۲۷۷ سونوگرافی، ۳۳۸ سی‌تی‌اسکن، ۱۲ آندوسکوپی، ۳ کولونوسکوپی، ۴۲ مانومتری و ۳۵۹ پاتولوژی به ثبت رسیده است. تعداد بیماران تحت پوشش PKU نیز ۱۳۰ نفر می‌باشد.

بیگلری در پایان تأکید کرد: این مرکز درمانی با بهره‌گیری از بروزترین تجهیزات پزشکی و کادری مجرب، آموزش‌دیده، حرفه‌ای و متعهد، به صورت مستمر در راستای افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان و ارتقای سطح سلامت کودکان منطقه غرب کشور، خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه می‌نماید.