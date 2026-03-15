به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت کاری مترو تهران در روزهای پرتردد پایانی سال تا ساعت ۲۳ افزایش یافت.

وی افزود: آغاز سرویس‌دهی قطارهای مترو از ساعت ۵:۳۰ صبح و آخرین اعزام قطارها از ایستگاه‌های ابتدایی خطوط درون‌شهری (به‌جز خط ۵) تا ساعت ۲۳ صورت می‌گیرد.

محمدخانی بیان کرد: در خط ۵ (تهران–گلشهر) فعالیت از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز می‌شود و آخرین اعزام قطار در ساع ۲۲ از مبادی انجام خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران توضیح داد: سرفاصله حرکت قطارها در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ در ساعات پیک ترافیک(۷تا ۹صبح و ۱۴تا ۱۷بعدظهر) ۱۰ دقیقه و در سایر ساعات ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

وی افزود: برای خطوط ۶ و ۷ نیز سرفاصله حرکت قطارها در تمامی ساعات ۱۵ دقیقه اجرا می شود.

محمدخانی گفت: در خط ۵متروی تهران، سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پیک (۵:۳۰تا ۸:۳۰صبح و ۱۴:۳۰تا ۲۰:۳۰شب ) ۲۰ دقیقه و در ساعات غیرپیک ۳۰ دقیقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: قطارهای سریع‌السیر خط پنج مترو به‌طور موقت از برنامه حرکت حذف شده‌اند. در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوق‌العاده در تمام خطوط اعزام خواهند شد.

سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: آغاز سرویس‌دهی در خط متروی هشتگرد نیز از مبدا ایستگاه گلشهر ساعت ۵:۲۰ صبح و از مبدا ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی) ساعت ۶:۰۰ صبح است.

وی در پایان گفت: آخرین حرکت قطار از ایستگاه گلشهر ساعت ۱۷:۳۰ و از ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی) ساعت ۱۸:۱۵ انجام می‌شود. سرفاصله حرکت قطارها در این خط ۹۰ دقیقه تعیین شده است.‌