۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

یزدانی: نام ایران هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد/وظیفه ما مبارزه است

ملی‌پوش کشتی آزاد گفت: ایران همیشه در طول تاریخ پیروز بوده و پیروز هم خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد یزدانی در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی آزاد در شرایط جنگی اظهار داشت: ما این شرایط را پیش از این نیز در دوران جنگ و دفاع از عزیزان خود تجربه کرده‌ایم. در حال حاضر وظیفه ورزشکاران ما این است که برای کشورشان در میادین جهانی و قاره‌ای به مبارزه بپردازند.

وی افزود: ایران همواره در طول تاریخ پیروز بوده و نام آن هرگز از کره زمین پاک نشده است؛ امیدوارم این پیروزی تداوم یابد و برای تک‌تک مردم آرزوی سلامتی دارم.

یزدانی با تأکید بر لزوم اتحاد و وحدت برای عبور از بحران کنونی خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم با در کنار هم بودن به روال زندگی عادی بازگردند.

یزدانی در پایان برای رزمندگانی که در میدان حضور دارند، آرزوی موفقیت کرد و گفت: سرتان سلامت باشد.

کد خبر 6775518

