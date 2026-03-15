۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

مسئولیت هرگونه خسارت به هواپیماها بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی است

مسئولیت هرگونه خسارت به هواپیماها بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی است

سازمان هواپیمایی کشوری با صدور بیانیه‌ای، حمله به وسایل پرنده و تأسیسات و زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری با صدور بیانیه‌ای، حمله به وسایل پرنده غیرنظامی و همچنین تأسیسات و زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد.

براساس این بیانیه، حمله به زیرساخت‌ها و تجهیزات مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، نقض آشکار پیمان بین‌المللی شیکاگو به عنوان سنگ‌بنای حقوق هوانوردی بین‌المللی و مغایر با اصول و تعهدات پذیرفته‌شده در این حوزه است.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که این اقدامات، مصداقی روشن از عدول از مفاد و الزامات مندرج در این پیمان بین‌المللی در حوزه هوانوردی غیرنظامی بوده و مسئولیت تبعات آن متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

در این بیانیه بر ضرورت پایبندی تمامی کشورها به مقررات و استانداردهای بین‌المللی برای حفظ ایمنی و امنیت هوانوردی غیرنظامی و صیانت از جان مسافران و کارکنان این صنعت تأکید شده است.

    IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      سواحل آمریکا را بزنید
    اذرگون IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      اینا ظالمند که به همه چیز حمله می کنند

