نامه محسن شادی به رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون روئینگ، در متن پیام محسن شادی آمده است:

احتراماً، اینجانب محسن شادی، به نمایندگی از خانواده بزرگ روئینگ ایران و تمامی ورزشکاران و دلسوزان این عرصه در جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض شدید و انزجار عمیق خود را از جنایات وحشیانه و مستمر رژیم تروریست آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه ایران به آگاهی جنابعالی و جامعه بین‌المللی ورزش می‌رسانم.

متأسفانه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شاهد تشدید اقدامات تروریستی این رژیم‌ها در خاک ایران بوده‌ایم که ناقض تمامی اصول انسانی، حقوق بین‌الملل و قوانین بشردوستانه است. از جمله این جنایات هولناک که وجدان بیدار جامعه جهانی را جریحه‌دار کرده است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. اقدام تروریستی نافرجام علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی: تلاش مذبوحانه برای ترور یک شخصیت والامقام دینی و سیاسی که نماد وحدت و مقاومت در منطقه است.

۲. حمله مستقیم به یک دبستان و به شهادت رساندن کودکان معصوم و بی‌گناه: این اقدام غیرانسانی که منجر به ریخته شدن خون پاک فرزندان این مرز و بوم در راه کسب علم و دانش گردید، نشان‌دهنده عمق کینه‌توزی و بی‌اخلاقی عاملان آن است.

۳. هدف قرار دادن اماکن ورزشی و زیرساخت‌های غیرنظامی: حملاتی که امنیت ورزشکاران و جوانان را هدف گرفته و با اصول بنیادین المپیزم و ورزش پاک که خواهان صلح و دوستی میان ملت‌هاست، در تضاد کامل می‌باشد.

به عنوان عضوی از جامعه بزرگ ورزش جهان، بر خود فرض می‌دانم که این جنایات ضدبشری را که در سکوت ننگین برخی از مدعیان دروغین حقوق بشر روی می‌دهد، به شدت محکوم نمایم. این حملات نه تنها تجاوز به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، بلکه توهین به تمامی ارزش‌های انسانی و هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی است.

از این رو، از کنفدراسیون روئینگ آسیا و فدراسیون جهانی رویینگ به عنوان نهادهای عالی ورزش قایقرانی در سطح قاره و جهان، انتظار می‌رود که:

· موضعی قاطع و شفاف در محکومیت این اقدامات تروریستی اتخاذ نمایند.

· نقش فعالی در آگاه‌سازی جامعه ورزشی جهان از این جنایات ایفا کنند.

· برای جلوگیری از تداوم این حملات و حفظ امنیت ورزشکاران و غیرنظامیان در منطقه، از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک خود استفاده نمایند.

ما به عنوان فدراسیون روئینگ ایران، همواره برادران و خواهران خود را در سراسر جهان به صلح، دوستی و همدلی دعوت کرده‌ایم و معتقدیم که سکوت در برابر ظلم، خیانت به انسانیت است.

امید است با بیداری وجدان‌های بیدار و اتحاد جامعه جهانی ورزش، شاهد پایان یافتن این جنایات و محاکمه عاملان و حامیان آنها در دادگاه‌های بین‌المللی باشیم.