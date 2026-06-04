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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

عباس حسینی راهی فینال شد

عباس حسینی راهی فینال شد

ملی پوش قایقرانی کشورمان در رقابت‌های پاراکانو و آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا در قزاقستان راهی فینال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، در آغاز مسابقات پاراکانو و آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا در ترکستان قزاقستان عباس حسینی در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر به آب زد

حسینی در این رقابت با حریفانی از ازبکستان، هند، قرقیزستان و ماکائو رقابت کرد و با زمان ۳:۴۱.۵۹۴ دقیقه اول و مستقیما راهی فینال شد

فینال این ماده از ساعت ۷:۳۰ فردا جمعه ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد

کد مطلب 6849927

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