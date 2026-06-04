عباس حسینی راهی فینال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، در آغاز مسابقات پاراکانو و آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا در ترکستان قزاقستان عباس حسینی در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر به آب زد



حسینی در این رقابت با حریفانی از ازبکستان، هند، قرقیزستان و ماکائو رقابت کرد و با زمان ۳:۴۱.۵۹۴ دقیقه اول و مستقیما راهی فینال شد



فینال این ماده از ساعت ۷:۳۰ فردا جمعه ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد