به گزارش خبرنگار مهر، مهدی در رابطه با تیم ملی فوتبال و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تاج اظهار داشت: جام جهانی رویدادی است که هر چهار سال یکبار برگزار میشود و در سطحی قرار دارد که فوتبالدوستان سراسر جهان را به دو بخش تقسیم میکند؛ کشورهایی که در این رویداد حضور دارند و کشورهایی که از آن باز میمانند.
تاج تأکید کرد: جام جهانی بزرگترین رویداد ورزشی جهان است که از نظر اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی با هیچ پدیده دیگری قابل مقایسه نیست و نباید آن را وارد مسائل غیرورزشی کرد.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی مخاطبان این رقابتها گفت: پیشبینی میشود حدود ۶ میلیارد نفر در سراسر جهان این مسابقات را تماشا کنند که این موضوع اهمیت و جایگاه بیسابقه جام جهانی را نشان میدهد.
رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه این رویداد در سطح بینالمللی تصریح کرد: جام جهانی یک پدیده بزرگ جهانی است که تأثیرات آن در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی کاملاً مشهود است و نمیتوان آن را با هیچ رویداد دیگری مقایسه کرد.
وی بار دیگر بر ضرورت نگاه حرفهای و دور از ملاحظات سیاسی در مدیریت این رویداد تأکید کرد و افزود: انتظار میرود فضای جام جهانی صرفاً در چارچوب فوتبال و رقابتهای ورزشی باقی بماند.
تاج با تأکید بر اینکه تیم ملی ایران در ادوار گذشته جام جهانی، از جمله در دوره ۳۲ تیمی و همچنین در ساختار جدید ۴۸ تیمی، همواره یکی از تیمهای حاضر بوده است، اظهار داشت: ایران به هر جهت در تمامی این سالها حضور داشته و حتی در ساختار جدید، جزو نخستین تیمهای صعودکننده محسوب میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به شرایط میزبانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تصریح کرد: متأسفانه در روند آمادهسازی و هماهنگیها، از سوی میزبان در برخی ابعاد برخوردهای مختلفی صورت گرفته و هنوز ویزای تمامی اعضای کاروان تیم ملی به شکل کامل صادر نشده است.
تاج با بیان اینکه این موضوع شامل برخی بازیکنان و همچنین بخشهایی از کادر مدیریتی و سرپرستی تیم از جمله سرپرست و برخی اعضای کادر فنی میشود، افزود: این وضعیت بهزعم ما نشانهای از برخوردهای غیرورزشی و ورود سیاست به حوزه فوتبال است؛ موضوعی که به اعتقاد ما از ضعفهای جدی در مدیریت کلان برگزاری این رویداد محسوب میشود.
وی همچنین تأکید کرد: ادارهکنندگان فوتبال جهان باید تدبیر مناسبتری در این زمینه داشته باشند تا مسائل سیاسی وارد فضای برگزاری جام جهانی و موضوعاتی همچون امنیت و برگزاری مسابقات نشود.
رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نهادهای بینالمللی فوتبال خاطرنشان کرد: لازم است مقامات مسئول در اداره فوتبال جهان به این موضوع ورود کنند و تصمیمات لازم در سطوح بالاتر اتخاذ شود، نه اینکه مسائل اجرایی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از اینکه تیم ملی ایران در خاک آمریکا مستقر نیست، ناراحت نیستیم و این موضوع میتواند از برخی نگرانیها بکاهد. با این حال، نگرانیهایی درباره رفتارهای احتمالی در مبادی ورودی و فرودگاهها وجود دارد.
وی تأکید کرد: با وجود تمامی این شرایط، نگرانی خاصی درباره عملکرد تیم ملی وجود ندارد و امور تیم با اقتدار در حال مدیریت است. تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی دشوار قرار دارد و بازیکنان باید با اقتدار از اعتبار و جایگاه کشور دفاع کنند.
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