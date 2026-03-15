دادستان رودان: هلال احمر؛ نماد ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی در جمع پرشور اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان رودان ضمن تقدیر از جانفشانی‌ها و خدمات ارزشمند این نیروهای خدامحور، هلال احمر را «نوک پیکان و در نوک جبهه ایران برای کمک به مردم و حامل فرهنگ و تمدن سترگ ایرانی» خواند و بر نقش بی‌بدیل این نهاد در حفظ انسجام اجتماعی وحدت ملی تأکید کرد.

این مقام قضایی، با اشاره به تهاجم وحشیانه رژیم ستمگر به تمامیت ارضی کشور، گفت: تاریخ متمدنانه ایران که اینچنین هجوم های وحشیانه بربریت را بر پیکره تمدن خود دیده و پیوسته آنان را پودر و لگدمال نموده، اینک نیز در سایه سار اسلام انقلابی، وحدت ملی و عقبه فرهنگی خود، این دژخیمان اهریمنی و مجسمه های عینی پلیدی را در هم خواهد کوبید، اهریمنان صهیونیستی آمریکایی که به هیچ احدی رحم نمی‌کند؛ از کودکان در مدارس گرفته تا ورزشکاران در مجموعه ورزشی و لذا در برابر چنین دشمن خون‌خواری، کوتاه آمدن به معنای نابودی نام ایران است.

وی با یادآوری آموزه‌های مکتب پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم تأکید کرد و گفت: هیهات منا الذله، درسی است که ما از مکتب امام حسین (ع) آموخته‌ایم.

موسوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دشمن برای تجزیه ایران، خاطرنشان کرد: امروزه ملت ایران منسجم و مقتدر به چنان خودآگاهی ملی تاریخی و فرهنگی دست یافته که به فراست و روشنی دسیسه های سیاه اهریمنان را مطلع و فریب پروپاگاندای چرکین جلادان صهیونیستی برای تکه و پاره شده ایران را نمی‌خورند و دستهای چدنی شیطان بزرگ و غده سرطانی جهانی را در لباس های مخملین متجاوزین می بینند و دشمن را در هر لباس،زبان،چهره و شعاری طرد میکنند و به این بیت العنکبوتها تکیه نمی‌کنند و رنج‌های امروزشان را مصروف خودآگاهی جمعی خود میکنند.

وی در ادامه، اعضای هلال احمر را ارکان پدافند غیرعامل و یاری‌رسان در جلوگیری از تشدید بحران‌ها و اندوه ها دانست و افزود: فرهنگ هلال احمر ریشه در اعماق تاریخ ایران دارد. از مولا علی (ع) یاریگری و از مولا حسین (ع) فداکاری را آموختند که بدن شک وطن‌دوستی و نجات جان مظلومین، رسالت اخلاقی هلال احمر است.

موسوی با اشاره به عملکرد درخشان هلال احمر در چهل سال گذشته در حوادث های مختلف که منجر به شهادت و آسیب دیدگی برخی از اعضا آنها میشد، گفت: کار شما کمتر از جانفشانی هر پزشکی، پرستاری یا نیروی نظامی در مرزها نیست.

در ادامه این مراسم که الیاس جاودان، رئیس اتاق اصناف، و سقایی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رودان نیز حضور داشتند؛ هدایایی به رسم یادبود به اعضای پرتلاش هلال احمر تقدیم شد.این اقدام نمادی از قدردانی از زحمات و فداکاری‌های این عزیزان در خدمت به مردم و حفظ آرامش جامعه بود.

موسوی در پایان، ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) ، رهبر انقلاب و همچنین شهادت جمعی از هموطنان در حوادث اخیر، بیان داشت: علی‌رغم داغدار بودن، ما مظلوم قوی هستیم و انشالله بزودی این ابر سیاه قساوت و تهاجم اقوام بربر از آسمان ایران متمدن محو خواهد شد اما نباید از تکلیف خود مقابل ایران عزیز و ملت خود غفلت کنیم و همه ما باید در این ایام دشوار، همچون نظامیان سلحشورمان، همچون ید واحده و سد سکندر مقاومت و جانفشانی کنیم.