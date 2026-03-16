شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تعطیلی لیگ گفت : متاسفانه بعید است که لیگ این فصل پایانی داشته باشد. اتفاقات زیادی دست به دست هم داد تا این لیگ برای علاقمندان به فوتبال جذابیت نداشته و مردم خیلی پیگیر نتایج بازی‌ها نباشند. نبود تماشاگر و شروع جنگ تحمیلی باعث تعطیلی لیگ شد و بعید می‌دانم نه دیگر کسی به فوتبال فکر کند و نه این لیگ پایانی داشته باشد.

وی در خصوص عملکرد استقلال در لیگ امسال گفت: متاسفانه تا تعطیلی ناگهانی لیگ فراز و نشیب زیاد داشت و آبی پوشان نتوانستند با ساپینتو به پایان راه برسند و مرد پرتغالی مجبور به جدایی از استقلال شد تا دوباره بختیاری زاده بیاید که در فصل گذشته هم در بحرانی ترین روزهای استقلال هدایت تیم را بعهده گرفت و با نامهربانی های زیاد از استقلال جدا شد.

بازیکن سابق آبی پوشان ادامه داد: سهراب یک برد بدست آورد و صدرنشین لیگ شد ولی شروع جنگ باعث تعطیلی ورزش ایران شد. استقلال با سهراب پتانسیل قهرمانی لیگ را داشت و می‌توانست به آن هم برسد اما آبی پوشان بد شانس بودند که اتفاقات اخیر باعث تعطیلی لیگ شد در غیر این صورت استقلال اصلی ترین گزینه قهرمانی لیگ امسال بود.

کارشناس فوتبال در خصوص حاشیه هایی که برای بانوان فوتبالیست بوجود آمد گفت : دختران فوتبالیست برای همه ما عزیز هستند. ولی آنها کم تجربه بودند و اسیر احساسات شدند اما خیلی زود متوجه اشتباه خود شدند و به آغوش ایران بازگشتند. آنها باید بدانند هیچ کجا وطن خودشان نخواهد شد و امیدوارم مسولین ورزش با آغوش گرم پذیرای این دختران آینده ساز باشند.

وی در خصوص صحبت های ترامپ که گفته بود جام جهانی برای تیم ملی ایران امن نیست گفت: حق مسلم ایران است که در جام جهانی حضور داشته باشد. آنها تلاش کردند تا راهی جام جهانی شوند پس نباید حق تیم ملی ضایع شود. مسولان ورزش کشور و خصوصا فدراسیون فوتبال باید تمام تلاش خود را به کار گرفته تا تیم ملی بدون هیچ مشکلی راهی جام جهانی شود.