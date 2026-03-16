به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه روسی آر تی با انتشار گزارشی به قدرت قابل توجه ایران در دفاع از خود مقابل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت که این توانمندی فراتر از تصورات مقامات آمریکایی بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است، ایران محدودیت های قدرت آمریکا را به رخ جهانیان کشید.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، قدرت ایران برای ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی فراتر از انتظار دولت ترامپ بود.

در این گزارش آمده است، دولت ترامپ اکنون اعتراف می‌کند که توانایی ایران برای مختل کردن اقتصاد جهانی از طریق تنگه هرمز بسیار فراتر از حد انتظار آنها بوده است.