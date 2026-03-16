کارگران کرمانی در شیفت های ایثار چرخه تولید را زنده نگه داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی استان کرمان بر اهمیت تداوم و پایداری روند تولید در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف از سوی تمامی دست‌اندرکاران این حوزه شد.

وی با اشاره به نقش محوری واحدهای تولیدی در دوران جنگ تحمیلی، به‌ ویژه در ایام جنگ رمضان و همچنین جنگ اقتصادی کنونی،افزود: در آن دوران سخت، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبودها، پیشتاز عرصه تولید و تأمین نیازهای اساسی جامعه بودند که این تجربه ارزشمند، امروز نیز می‌تواند چراغ راه ما در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن باشد.

ابراهیمی، با تجلیل از روحیه ایثار و از خود گذشتگی جامعه کارگری استان کرمان، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران عزیز ما در این برهه زمانی، با حضور خود جوش در شیفت‌های ایثار، چرخه تولید را زنده نگه داشته‌ و نشان داده‌اند که همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس، در جبهه اقتصادی نیز آماده فداکاری هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه این تلاش خستگی‌ناپذیر، شایسته بالاترین درجه تقدیر و سپاس است افزود: تداوم تولید در شرایط حساس کنونی، مرهون همت بلند و غیرت دینی کارگران و تولیدگران عزیزی است که با وجود سختی‌ها، اجازه توقف چرخ‌های صنعت کشور را نداده‌اند.

