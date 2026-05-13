۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

آغاز ثبت‌نام جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۴۰۵ استان کرمان

کرمان- مدیر کل تعاون کرمان با اشاره به آغاز ثبت‌نام جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۴۰۵ گفت: این جشنواره با هدف معرفی و تجلیل از تعاونی‌های موفق، نوآور و اثرگذار ملی و استانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، با اشاره به نقش محوری بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور، اظهار داشت: تعاونی‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کنند.

وی افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند برای ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها، شناسایی الگوهای موفق مدیریتی، تولیدی و خدماتی و معرفی آن‌ها به سایر فعالان این حوزه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر اهمیت و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی، افزود: شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی تعاونی‌ها از ۱۵ اردیبهشت‌ماه در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون بارگذاری شده و تا ۱۵ خردادماه (به مدت یک ماه) برای شرکت‌های تعاونی قابل دسترس است.

ابراهیمی، از تمامی تعاونی‌های استان خواست در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه مذکور، ضمن به‌روزرسانی اطلاعات، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مستندات لازم اقدام کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور پررنگ تعاونی‌های فعال استان کرمان در حوزه‌های مختلف، جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۴۰۵ به نمادی از هم‌افزایی، کار گروهی و توسعه پایدار استان و کشور تبدیل شود.

