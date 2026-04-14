به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی، ظهر سه شنبه در بازدید از چند واحد صنعتی کرمان و بررسی مسائل و مشکلات تخصیص ارز، گمرک و تامین مالی آنها به تشکیل قرارگاه اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تمهیدات پیش از آغاز جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: اعتقاد دولت بر این است که باید اختیارات تام به استانداران داده شود تا خودشان مشکلات را حل و فصل کنند.

وی افزود: شوراهای منطقه‌ای برای حل مسائل استان‌ها تشکیل و بسته‌های اقتصادی برای واحدها صنعتی و تولیدی آماده شده است.

دشتی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، به واحدهای تولیدی که با دو تا ۵۰ نفر کارگر همچنان مشغول به کار بوده و نیروهای خود را حفظ کرده‌اند، به ازای هر نفر ۲۲ میلیون تومان تسهیلات برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه اعطا خواهد می‌شود.

وی با بیان اینکه تا قبل از ۵ اردیبهشت ماه بسته‌های حمایتی تسهیلات به کارفرما یا خود کارگر پرداخت می شود افزود: برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اشتغال نیز بسته‌های حمایتی تا آخر هفته آینده اعلام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از ترخیص ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور خبر داد و گفت: در گمرکات کشور دیگر کالایی وجود ندارد.