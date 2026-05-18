به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل اداری و کاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان که با حضور شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: این اداره کل در راستای تحقق اهداف و رسالتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان کرمان، نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.
وی افزود: ارزیابی عملکرد رؤسای شهرستانها بهصورت ماهانه و سهماهه انجام میشود و اداره شهرستان کرمان به دلیل حجم بالای مراجعات، هیچگاه تعطیل نبوده است و با جذب نیروهای جدید، خدمات مضاعفی به مردم ارائه خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین از راهاندازی کمیسیون اتاق تعاون خبر داد و تصریح کرد: در مناطق کمتر برخوردار مانند گلباف و راین، با برگزاری جلسات متعدد، برنامههایی در حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال جدید تدوین شده است.
ابراهیمی، با اشاره به عملکرد شاخص اشتغال گفت: تحقق اشتغال در شهرستانهای استان کرمان در سامانه ملی رصد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی بر گسترش و توسعه مشاغل خانگی نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای گردشگری و تعاونیهای شهرستانهای گلباف و راین، با هماهنگی فرماندار و نماینده مجلس، مشاغل خرد، کوچک و متوسط در این مناطق گسترش خواهند یافت.
