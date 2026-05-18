  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

تحقق ۱۰۰ درصدی اشتغال شهرستان‌های استان کرمان در سامانه ملی رصد

تحقق ۱۰۰ درصدی اشتغال شهرستان‌های استان کرمان در سامانه ملی رصد

کرمان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: تحقق اشتغال در شهرستان‌های استان کرمان در سامانه ملی رصد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل اداری و کاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان که با حضور شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: این اداره‌ کل در راستای تحقق اهداف و رسالت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان کرمان، نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: ارزیابی عملکرد رؤسای شهرستان‌ها به‌صورت ماهانه و سه‌ماهه انجام می‌شود و اداره شهرستان کرمان به دلیل حجم بالای مراجعات، هیچ‌گاه تعطیل نبوده است و با جذب نیروهای جدید، خدمات مضاعفی به مردم ارائه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین از راه‌اندازی کمیسیون اتاق تعاون خبر داد و تصریح کرد: در مناطق کمتر برخوردار مانند گلباف و راین، با برگزاری جلسات متعدد، برنامه‌هایی در حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال جدید تدوین شده است.

ابراهیمی، با اشاره به عملکرد شاخص اشتغال گفت: تحقق اشتغال در شهرستان‌های استان کرمان در سامانه ملی رصد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی بر گسترش و توسعه مشاغل خانگی نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و تعاونی‌های شهرستان‌های گلباف و راین، با هماهنگی فرماندار و نماینده مجلس، مشاغل خرد، کوچک و متوسط در این مناطق گسترش خواهند یافت.

کد مطلب 6833937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها