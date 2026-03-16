۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

مراسم بیعت اصحاب رسانه لرستان با رهبر انقلاب فردا برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مراسم بیعت اصحاب رسانه لرستان با رهبر انقلاب فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیعت اصحاب رسانه لرستان با رهبر انقلاب فردا سه‌شنبه با حضور نماینده ولی‌فقیه در لرستان برگزار می‌شود.

این مراسم رأس ساعت ۱۱ در مسجد صاحب‌الزمان (عج) خیابان «رازی» شهر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

