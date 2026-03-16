۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

پویش سرو ایران تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: پویش درختکاری سرو ایران که از هفته منابع طبیعی آغاز شده، هر شب جمعه تا روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست قرارگاه جهادی سرو ایران که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مدیران ستادی و استانی برگزار شد، اعلام کرد: پویش درختکاری سرو ایران که از هفته منابع طبیعی و به مناسبت گرامیداشت رهبر و امام شهید انقلاب آغاز شده است، هر شب جمعه تا روز ۲۹ فروردین ادامه خواهد داشت و به یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر ایران درخت خواهیم کاشت.

وی افزود: علاوه بر شب‌های جمعه، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی و ۲۹ فروردین روز ولادت رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس سره) نیز مراسم‌های درختکاری پویش سرو ایران برگزار خواهد شد.

افلاطونی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و وظیفه مندی آحاد مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفظ و احیای منابع طبیعی گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یکی از دغدغه‌های رهبر شهید و پویش سرو ایران فرصتی برای ادای مسئولیت مردم و دستگاه‌های اجرایی که با سازمان در این زمینه تفاهم نامه دارند، است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری امسال جای رهبر شهیدمان خالی بود، گفت: به همین دلیل قرارگاه جهادی سرو ایران را راه اندازی کردیم تا موضوع درختکاری، توسعه فضای سبز و تحقق اهداف طرح کاشت یک میلیارد درخت با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود قرارگاه مدیریت جهادی که در معاونت امور جنگل مستقر است با برنامه‌ریزی دقیق ستادی و استانی و همکاری بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن تفاهم نامه‌های منعقد شده اقدامات لازم را انجام دهند.

افلاطونی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی به ویژه ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری و ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری برای توسعه فعالیت‌های تولید نهال، توسعه فضای سبز و زراعت چوب تأکید کرد.

وی خواستار حضور فعال مدیران ستادی، استانی و شهرستانی در پویش‌های سرو ایران به عنوان یک فعالیت جهادی شد و بر فرهنگ‌سازی کاشت نهال برای تولد یا یادبود افراد تأکید کرد.

فاطمه امیر احمدی

