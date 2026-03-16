پویش سرو ایران تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست قرارگاه جهادی سرو ایران که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران ستادی و استانی برگزار شد، اعلام کرد: پویش درختکاری سرو ایران که از هفته منابع طبیعی و به مناسبت گرامیداشت رهبر و امام شهید انقلاب آغاز شده است، هر شب جمعه تا روز ۲۹ فروردین ادامه خواهد داشت و به یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر ایران درخت خواهیم کاشت.
وی افزود: علاوه بر شبهای جمعه، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی و ۲۹ فروردین روز ولادت رهبر شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای (قدس سره) نیز مراسمهای درختکاری پویش سرو ایران برگزار خواهد شد.
افلاطونی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و وظیفه مندی آحاد مردم و دستگاههای اجرایی در حفظ و احیای منابع طبیعی گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یکی از دغدغههای رهبر شهید و پویش سرو ایران فرصتی برای ادای مسئولیت مردم و دستگاههای اجرایی که با سازمان در این زمینه تفاهم نامه دارند، است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری امسال جای رهبر شهیدمان خالی بود، گفت: به همین دلیل قرارگاه جهادی سرو ایران را راه اندازی کردیم تا موضوع درختکاری، توسعه فضای سبز و تحقق اهداف طرح کاشت یک میلیارد درخت با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی اظهار کرد: انتظار میرود قرارگاه مدیریت جهادی که در معاونت امور جنگل مستقر است با برنامهریزی دقیق ستادی و استانی و همکاری بخشها و دستگاههای اجرایی نسبت به پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن تفاهم نامههای منعقد شده اقدامات لازم را انجام دهند.
افلاطونی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی به ویژه ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری و ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری برای توسعه فعالیتهای تولید نهال، توسعه فضای سبز و زراعت چوب تأکید کرد.
وی خواستار حضور فعال مدیران ستادی، استانی و شهرستانی در پویشهای سرو ایران به عنوان یک فعالیت جهادی شد و بر فرهنگسازی کاشت نهال برای تولد یا یادبود افراد تأکید کرد.
نظر شما