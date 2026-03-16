لاهوتی: هیچ کمبودی در تأمین سوخت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور مطلوب است، گفت: ما در تأمین مایحتاج مردم و نیازهای اساسی آنان هیچ مشکلی نداریم.

وی در خصوص وضعیت سوخت کشور بیان کرد: تأمین سوخت به اندازه کافی وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست و به اندازه نیاز مصرفی ما سوخت در کشور موجود است و ذخایر کافی داریم.

لاهوتی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در شرایط جنگی افزود: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که مدیریت مصرف داشته باشیم و همانند قبل از جنگ، به اندازه نیاز واقعی خود مصرف کنیم و این یک مطالبه منطقی در شرایط حساس کنونی است.