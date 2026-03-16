  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

تداوم تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان سمنان

سمنان- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از تداوم تعطیلی پنجشنبه‌ها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداله زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و به منظور افزایش بهره‌وری و توجه به مدیریت مصرف انرژی، دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان در نیمه اول سال ١۴٠۵ از روز شنبه تا چهارشنبه به ارایه خدمات خواهند پرداخت.

وی افزود: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ بعدازظهر و برای روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر خواهد بود. همچنین مدیران می‌توانند در صورت عدم ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی به مردم برای کارکنان خود از ظرفیت قانون دورکاری از ساعت ۱۴:۳۰ تا پایان ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه استفاده نمایند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات عمومی و شهری، بهداشتی و درمانی، نظامی و انتظامی و امنیتی تابع قوانین ملی خواهند بود.

عبداله‌زاده در پایان گفت: بانک‌های استان نیز در روز پنج‌شنبه به صورت شعب کشیک حداقلی به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

کد خبر 6776091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

