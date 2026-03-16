به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداله زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و به منظور افزایش بهرهوری و توجه به مدیریت مصرف انرژی، دستگاههای اجرایی و ادارات استان در نیمه اول سال ١۴٠۵ از روز شنبه تا چهارشنبه به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
وی افزود: ساعت کاری دستگاههای اجرایی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ بعدازظهر و برای روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر خواهد بود. همچنین مدیران میتوانند در صورت عدم ایجاد اختلال در خدمترسانی به مردم برای کارکنان خود از ظرفیت قانون دورکاری از ساعت ۱۴:۳۰ تا پایان ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه استفاده نمایند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای ارایه دهنده خدمات عمومی و شهری، بهداشتی و درمانی، نظامی و انتظامی و امنیتی تابع قوانین ملی خواهند بود.
عبدالهزاده در پایان گفت: بانکهای استان نیز در روز پنجشنبه به صورت شعب کشیک حداقلی به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
