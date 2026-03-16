  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

دادرس: سامانه جدید بارشی از پنجشنبه وارد گیلان می شود

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: سامانه جدید بارشی از پنجشنبه وارد گیلان می شود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت موجی ناپایدار و بارشی طی امروز در منطقه است.

وی افزود: بنابراین ابرناکی و مه آلودبودن هوا، وزش باد (برخی نواحی جنوبی، گاهی شدید، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، بعضی ساعات بارندگی (پاره ای نواحی رگباری و شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: از سه شنبه با استقرار جوی غالباً پایدار، روند کاهش ابر تا عصر پنجشنبه مورد انتظار است همچنین طی سه شنبه و چهارشنبه گاهی با شکل گیری ناپایداری های موقتی و محلی، بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

دادرس تصریح کرد: بتدریج از غروب پنجشنبه با ورود سامانه بارشی و ناپایدار، شرایط برای افزایش ابر و مه آلودشدن هوا، وزش باد (برخی نواحی جنوبی، گاهی شدید، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، بعضی ساعات بارندگی (پاره ای نواحی رگباری و شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا ظهر شنبه فراهم می شود.

کد خبر 6776110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها