دادرس: سامانه جدید بارشی از پنجشنبه وارد گیلان می شود

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت موجی ناپایدار و بارشی طی امروز در منطقه است.

وی افزود: بنابراین ابرناکی و مه آلودبودن هوا، وزش باد (برخی نواحی جنوبی، گاهی شدید، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، بعضی ساعات بارندگی (پاره ای نواحی رگباری و شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: از سه شنبه با استقرار جوی غالباً پایدار، روند کاهش ابر تا عصر پنجشنبه مورد انتظار است همچنین طی سه شنبه و چهارشنبه گاهی با شکل گیری ناپایداری های موقتی و محلی، بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

دادرس تصریح کرد: بتدریج از غروب پنجشنبه با ورود سامانه بارشی و ناپایدار، شرایط برای افزایش ابر و مه آلودشدن هوا، وزش باد (برخی نواحی جنوبی، گاهی شدید، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، بعضی ساعات بارندگی (پاره ای نواحی رگباری و شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا ظهر شنبه فراهم می شود.